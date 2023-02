Die Top-Themen der Woche: Apple findet noch nicht den richtigen Weg

Am Freitag hat Apple große Updates für seine Karten-App vorgestellt. In Berlin, Hamburg und München gibt es neue detaillierte Stadt-Ansichten mit tollen 3D-Modellen bekannter Sehenswürdigkeiten. Und in ganz Deutschland hat Apple die Fahrradnavigation eingeführt.

Die ersten Versuche hier in Bochum waren aus meiner Sicht allerdings etwas ernüchternd. Obwohl bei uns direkt um die Ecke eine größere Radtrasse zu finden ist, führt die Navigation oftmals über viel befahrene Straßen. Und für bessere Routen muss man nicht einmal zu speziellen Apps wie Komoot greifen – selbst Google Maps schlägt als eine von drei Routen den bevorzugten Weg über die Radtrasse vor.

