Triviaverse: Netflix startet interaktives Quiz-Erlebnis

Quiz-Games sind beliebt. Nicht umsonst konnte Quizduell einen riesigen Erfolg feiern, wobei die App immer weiter verschlimmbessert wurde und aktuell mit nur 1,4 Sternen bewertet wird. Als Alternative könnt ihr euch mal das neue Netflix-Quiz-Erlebnis Triviaverse ansehen:

Heute führen wir Triviaverse ein – ein rasantes Quiz-Vergnügen in drei Runden mit steigendem Schwierigkeitsgrad im Einzelspieler-Modus bzw. zwei Runden pro Person im Zwei-Spieler-Modus. Wer bereit ist, sein Wissen unter Beweis zu stellen, muss innerhalb eines Zeitlimits so viele Fragen wie möglich richtig beantworten und so die bestmögliche Punktzahl erreichen. Dabei kann man entweder alleine spielen oder gegen einen anderen Wissensfan im Rundenformat antreten. Die Kategorien der vielseitigen Fragen reichen von Wissenschaft über Geschichte bis hin zu Popkultur und so ziemlich allem anderen, was man sich vorstellen kann!