Windows 11: iCloud Fotos jetzt direkt in Microsofts Fotos-App integriert

Mitte Oktober konnten wir schon ankündigen, dass Microsoft eine direkte iCloud Fotos-Anbindung in der hauseigenen Fotos-App plant. Startend ab heute wird das entsprechende Update für die Fotos-App von Microsoft ausgerollt – und soll bis Monatsende für alle Benutzer und Benutzerinnen zum Download bereitstehen.

Wir wissen, dass viele Windows-Kunden Foto- und Videosammlungen auf ihren iPhones haben, die sie gerne auf ihrem PC ansehen würden. Die Integration von iCloud Fotos erleichtert den iPhone-Besitzern den direkten Zugriff auf all ihre wertvollen Erinnerungen an einem einzigen Ort und ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, die Nutzung von Windows 11 nahtlos zu gestalten.