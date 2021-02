Twitter: Erstes kostenpflichtiges Feature „Super Follow“ vorgestellt

Während eines Events zum Analyst Day am 25. Februar hat der soziale Kurznachrichten-Dienst Twitter (App Store-Link) auch erstmals ein bezahltes Feature namens „Super Follower“ vorgestellt. Seit dem letzten Jahr verfolgt Twitter ambitionierte Pläne, um das Netzwerk weiter voranzutreiben und weitere Features zu schaffen.

„Super Follow“ soll demnach eine Kombination aus „den Community Trends von Discord, den Newsletter-Inhalten von Substack, den Audio-Chatrooms von Clubhouse und die Creator-Unterstützung von Patreon“ sein, wie das Magazin TechCrunch darlegt. Auf Screenshots, die von Twitter geteilt wurden, ist eine Funktion zu sehen, die es Twitter-Usern erlaubt, ihre Lieblings-Twitterer zu einem monatlichen Abopreis zu abonnieren. Auf einem Screenshot wurde dafür ein Preis von 4,99 USD veranschlagt.

Dieser sogenannte Super Follow wäre dann mit bestimmten Vergünstigungen, die nur für Abonnenten gelten, verbunden – beispielsweise exklusive Inhalte, Newsletter, ein Community-Zugang, Angebote, Rabatte oder ein Supporter-Abzeichen. Nutzer, die das Super Follow-Feature anbieten, können auch Medien, die sie teilen, hinter einer Paywall verstecken, darunter Tweets, Fleets oder Chats, die sie in Twitters Clubhouse-ähnlichem Angebot Spaces anbieten.

Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter

(they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/JlkrZNjLBo

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021