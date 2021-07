Ultimate Rivals – The Court: Neues Basketball-Game bei Apple Arcade

In nahezu jeder Woche gibt es bei Apples Spieledienst Apple Arcade neues Spiele-Futter für die zahlenden Abonnenten. So auch an diesem Freitag, dem beliebten Veröffentlichungstag für neue Apple Arcade-Games. Mit Ultimate Rivals: The Court (App Store-Link) werden nun vor allem Fans von Sportspielen angesprochen, insbesondere mit einer Vorliebe für Basketball. Ultimate Rivals: The Court ist satte 5,4 GB groß und erfordert auf dem Apple-Gerät iOS 13.5 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde zum Start bereits gedacht.

„Erstelle ein schlagkräftiges Team aus deinen Lieblingssportler*innen und tritt in 3-gegen-3-Spielen mit jeder Menge spektakulären Aktionen gegen Freund*innen und Verwandte an. Mit über 130 Superstars aus der gesamten Welt des Sports steht dir eine traumhafte Auswahl an Spitzensportler*innen zur Verfügung – aber du musst gut wählen, um die Spielstile der einzelnen Sportler*innen perfekt zu kombinieren und ein möglichst starkes Team zusammenzustellen.“

So berichtet das Entwicklerteam von Bit Fry, die für die Neuerscheinung verantwortlich sind, im deutschen App Store. Angesiedelt ist Ultimate Rivals: The Court in einer Welt in der nahen Zukunft, in der Sportstars aus verschiedensten Disziplinen zum Einsatz kommen. Spieler und Spielerinnen können unter anderem mit den NBA-Spielern Luka Doncic, De’Aaron Fox und den Legenden Larry Bird, Julius Erving und Shaquille O’Neal spielen, der US-Fussball-Nationalspielerin Alex Morgan, NHLs Alex Ovechkin und der Legende Wayne Gretzky. Mit zukünftigen Updates sollen noch weitere Superstars hinzukommen, darunter WWE-Legende Dwayne „The Rock“ Johnson.

Insgesamt gibt es in Ultimate Rivals: The Court vier verschiedene Umgebungen, in denen man sich mit dem eigenen Team beweisen kann. Für zusätzliche Action sorgen spektakuläre Spezial-Moves mit Luftakrobatik, krachenden Dunks, Alley-Oops und Blocks, sowie Fastbreaks für ein rasantes Umschaltspiel und schnelle Punkte. Auch eine Unterstützung für gängige Game-Controller wie den PlayStation DualShock 4, Xbox Wireless und andere MFi-Gamepads ist gegeben, ebenso wie eine Game Center-Anbindung zum Spielen gegen Freunde und Freundinnen. Ein abschließender Game-Trailer liefert euch weitere Eindrücke zu dieser spannenden Neuerscheinung.