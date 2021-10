VanMoof V: Neues eBike-Modell ist das bisher schnellste des Herstellers

Der niederländische eBike-Hersteller VanMoof hat ein neues Modell vorgestellt: Das VanMoof V. Letzteres kommt auf eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h und ist damit das schnellste eBike, das das Unternehmen bisher vorgestellt hat. Andere eBikes von VanMoof gehen konform mit den Gesetzen der EU und den USA, wo maximale Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h bzw. 20 mph erlaubt sind.

„Das VanMoof V wurde entwickelt, um die Freude und Einfachheit des Fahrradfahrens zu erhalten und gleichzeitig die Vorteile von mehr Leistung und Geschwindigkeit zu bieten. Mit Zweiradantrieb, Vorder- und Hinterradaufhängung, dickeren Reifen und einem neuen, ikonischen Rahmendesign ist das VanMoof V für ruhigeres Fahren und längere Strecken optimiert. Die beiden Motoren des Fahrrads sorgen für eine stärkere Beschleunigung, während die intelligente Motorsteuerung die Traktion für Sicherheit und Leistung verbessert. Das VanMoof V wird mit der neuesten VanMoof-Technologie ausgestattet sein, darunter der beliebte Turbo Boost, Kick Lock für schlüsselloses Schließen, einer automatischen Gangschaltung und Diebstahlsicherung.“

So berichtet VanMoof auf der eigenen Website über die Neuerscheinung. Mit der Veröffentlichung des Hyperbikes will das Unternehmen gleichzeitig auch eine Herausforderung für Gesetzgeber und Städteplaner sein, um ein Umdenken in Bezug auf Regulierungen und Verkehrskonzepte anzuregen: Viele Autos und (E-)Roller könnten durch ein solches Modell ersetzt werden.

„Das VanMoof V kann die Hierarchie auf den Straßen verändern. Mit mehr Radfahrern auf den Straßen als je zuvor, kommt das VanMoof V an einem Wendepunkt in der Geschichte unserer Städte. Nachdem die Pandemie in ganz Europa und den USA einen viel beachteten Fahrradboom ausgelöst hat, wurden bereits Millionen in die Fahrradinfrastruktur investiert. Um jedoch die Mentalität, bei der das Auto im Vordergrund steht, wirklich umzukehren, müssen die Städte ihre Politik modernisieren, um ihre Städte für eine nachhaltigere Zukunft zu öffnen. […] Während der Entwicklung des VanMoof V beabsichtigt VanMoof, mit den Stadtverwaltungen zusammenzuarbeiten, um Lösungen von Geofencing bis hin zu überarbeiteten Geschwindigkeitsvorschriften zu finden.“

Aktuell befindet sich das VanMoof V noch in der Entwicklungsphase und kann ab sofort auf Einladung reserviert werden. Die ersten Auslieferungen werden für Ende 2022 erwartet. VanMoof stellt seinen „Rider-first“-Ansatz in den Vordergrund und gibt seiner eigenen Fahrer-Community die Chance, das VanMoof V zuerst zu reservieren. Für ein breiteres Publikum sollen Reservierungscodes in regelmäßigen Abständen über eine Warteliste auf auf der VanMoof-Website veröffentlicht werden. Reservierungen für die Neuerscheinung sind für 20 €/$20/£20 möglich, der Kaufpreis des VanMoof V soll bei 3.498 Euro liegen.

Fotos: VanMoof.