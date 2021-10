Netflix: „Squid Game“ beschert Streamingdienst erfolgreichsten Serienstart

Das südkoreanische Survival-Drama Squid Game ist kürzlich als Neuerscheinung beim Video-Streaming-Dienst Netflix (App Store-Link) an den Start gegangen. Sehr erfolgreich, wie es scheint: Laut eines Tweets von Netflix haben weltweit ganze 111 Millionen Zuschauer in den ersten 17 Tagen nach Veröffentlichung am 17. September 2021 in die Serie reingeschaut. Das beschert dem Streaming-Service den erfolgreichsten Serienstart.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.

It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021