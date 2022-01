VanMoof V: Neues HighSpeed-Bike mit mehr als 10.000 Vorbestellungen

Im Oktober des letzten Jahres hat der niederländische eBike-Hersteller VanMoof ein neues Modell vorgestellt: Das VanMoof V. Letzteres kommt auf eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h und ist damit das schnellste eBike, das das Unternehmen bisher präsentiert hat. Andere eBikes von VanMoof gehen konform mit den Gesetzen der EU und den USA, wo maximale Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h bzw. 20 mph erlaubt sind.

Mit der Veröffentlichung des Hyperbikes will das Unternehmen auch eine Herausforderung für Gesetzgeber und Städteplaner sein, um ein Umdenken in Bezug auf Regulierungen und Verkehrskonzepte anzuregen: Viele Autos und (E-)Roller könnten durch ein solches Modell ersetzt werden.

Aktuell befindet sich das VanMoof V noch in der Entwicklungsphase und kann seit der ersten Vorstellung auf Einladung reserviert werden. Die ersten Auslieferungen werden für Ende 2022 erwartet. VanMoof stellt seinen „Rider-first“-Ansatz in den Vordergrund und gibt seiner eigenen Fahrer-Community die Chance, das VanMoof V zuerst zu reservieren. Für ein breiteres Publikum sollen Reservierungscodes in regelmäßigen Abständen über eine Warteliste auf auf der VanMoof-Website veröffentlicht werden. Reservierungen für die Neuerscheinung sind für 20€/$20/£20 möglich, der Kaufpreis des VanMoof V soll bei 3.498 Euro liegen.

Das Team von VanMoof hat nun ein erstes Resümee gezogen und bekanntgegeben, dass sich seit der Präsentation am 12. Oktober 2021 bereits mehr als 10.000 Reservierungen für das Hyperbike angesammelt haben. Diese Anzahl an Vorbestellungen „entspricht mehr als der Hälfte der Gesamtzahl der schnellen E-Bikes, die in den Niederlanden unterwegs sind, und mehr als 20 Prozent der in Europa insgesamt gefahrenen schnellen Fahrräder“, berichtet dazu Macerkopf.

Außerdem hat VanMoof weitere Features des schnellen E-Bikes vorgestellt. Es wird beispielsweise auch eine Handyhalterung auf dem Vorbau des Hyperbikes geben. In einem kurzen Beitrag bei YouTube heißt es vom Hersteller:

„Heute stellt VanMoof eine aufregende neue Funktion des V vor – eine integrierte Handyhalterung am Lenker. Damit können die Telefone der Fahrer als Bildschirm und Armaturenbrett integriert werden und bieten eine intuitive visuelle Referenz für Updates vom Bordcomputer des V.“

Interessanterweise ist Deutschland mit einem Drittel aller erfolgten Reservierungen des VanMoof V der größte Markt für das neue schnelle E-Bike – und das, obwohl Regularien hier vorsehen, dass E-Bikes nur maximal 25 km/h fahren dürfen. Die weiteren größeren Märkte für das VanMoof V sind die USA, gefolgt von den Niederlanden.

Für sogenannte S-Pedelecs gibt es in Deutschland entsprechende Regularien, die unter anderem eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h, eine Haftpflichtversicherung inklusive Kennzeichen, ein Mindestalter von 15 bzw. 16 Jahren (je nach Bundesland) sowie eine Fahrradhelmpflicht auferlegen. Mit dem VanMoof V können allerdings Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h erreicht werden. Es ist denkbar, dass die Exemplare für den deutschen Markt dann entsprechend gedrosselt werden, um sie legal auf den Straßen betreiben zu können.