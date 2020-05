Ventusky: Wetterkarten mit erweiterter 3D-Satelliten-Darstellung

Interessiert ihr euch für Wetter und Wetterereignisse? Dann solltet ihr auf jeden Fall einen genaueren Blick auf die App Ventusky 3D Wetterkarten (App Store-Link) werfen, die zum Preis von 3,49 Euro im deutschen App Store zum Download bereitsteht. Die Entwickler von InMeteo sind oft sehr fleißig und bringen regelmäßig neue Aktualisierungen in den App Store – so auch aktuell geschehen.

Schon seit einem der letzten Updates zu Beginn dieses Jahres haben die Macher von Ventusky ihrer Anwendung eine Möglichkeit der 3D-Darstellung von Wetterkarten hinzugefügt. “Dies ist ein großer Schritt für unsere App”, hieß es seinerzeit von den Entwicklern. “Jetzt können Sie Wetterkarten ohne Verzerrung betrachten. Zum Beispiel ist das Wetter um den Nordpol deutlich sichtbar. Genießen Sie die bisher fortschrittlichste Wetter-App.”

In v12.1 mit Satellitenbildern aus Europa und Afrika

Die Darstellung der 3D-Wetterkarten wurde nun noch weiter verbessert. In der neuen Version 12.1 gibt es nun auch Satellitendaten für Europa und Afrika, die von zwei Satelliten namens Meteosat 8 und Meteosat 11 (Eumetsat) geladen werden. “Die Bilder werden mit einer GeoColor-Technologie visualisiert, die sie ähnlich wie aus dem Weltraum betrachtet aussehen lassen”, lassen uns die Entwickler wissen. “Die Bilder ermöglichen es, zusätzlich zur Bewölkung nachts auch die Lichter einer Stadt, Wüsten oder schneebedeckte Berge zu sehen.”

Die Satellitenbilder werden alle zehn Minuten aktualisiert und stammen weltweit von insgesamt fünf Satelliten im All, die auf etwa 36.000 Kilometer Höhe in der Atmosphäre lokalisiert sind. “Daten der amerikanischen Satelliten sind mit einer Auflösung von 1 km verfügbar, Daten der anderen Satelliten in einer Auflösung von 4 km”, so die Info des tschechischen InMeteo-Teams. Wir jedenfalls sind begeistert von diesen wunderschönen Satelliten-Aufnahmen unseres Planeten. Habt ihr die Ventusky-App schon ausprobiert?