VR Banking: iPhone-App jetzt mit neuer Startseite für mehr Kontenübersicht

Erst vor wenigen Tagen wurde die DKB-App aktualisiert, jetzt folgt ein Update für die VR Banking-App (App Store-Link) der Volksbank Raiffeisenbank. In Version 4.1.0 kümmert man sich vornehmlich um die Startseite, die von vielen Kunden und Kundinnen kritisiert wurde. Ab sofort gibt es einen neuen Home-Bereich, in dem all eure Konten gelistet werden.

Die Startseite lässt sich individuell anpassen, über das Stift-Icon könnt ihr die Reihenfolge ändern oder ausgewählte Konten auch komplett ausblenden. Das ist hier besonders praktisch, denn hier lassen sich auch Konten anderer Banken und Sparkassen hinterlegen.

Gleichzeitig wurde die untere Menüleiste optimiert, unter anderem gelangt man über das blaue €-Zeichen sofort zu Überweisungen, Vorlagen und weitere Transaktionsmöglichkeiten. Im Hintergrund wurde ebenfalls gearbeitet, hier hat man sich um Verbesserungen und Fehlerbehebungen gekümmert.

Die VR Banking-App ist die moderne Variante, die VR Banking Classic-App steht aber weiterhin zum Download bereit. Zusätzlich sollten Kunden und Kundinnen auch die VR SecureGo plus-App installiert haben, um alle Banking- und Kreditkartenaufträge bequem per App freigeben zu können.