Waipu.tv und Netflix jetzt zusammen im Paket buchbar

Netflix dürfte wohl jedem von uns ein Begriff sein. Der Streaming-Dienst für Filme und Serien ist der absolute Markführer und bietet unglaublich viele Inhalte, ganz egal ob eigene Produktionen oder andere bekannte Namen wie Game of Thrones & Co.

Wer neben Netflix aber nicht auf klassisches Fernsehen verzichten möchte und das nicht nur auf dem Fernseher, sondern auch auf iPhone und iPad empfangen möchte, sollte sich das aktuelle Angebot von Waipu.tv ansehen. Dort kann man nämlich jetzt auch Netflix mit abonnieren.

Zum Start habt ihr die Auswahl zwischen den folgenden drei Paketen:

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Basis für 16,49 Euro

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Standard für 20,49 Euro

Waipu.tv Perfect Plus mit Netflix Premium für 24,49 Euro

Während das Waipu-Paket mit 130 Sendern (110 in HD) immer identisch ist, unterscheiden sich die Netflix-Pakete voneinander. Netflix Basis bietet einen gleichzeitigen Stream in SD-Auflösung, im Standard-Paket sind zwei gleichzeitige Streams in HD möglich. 4K-Auflösung und vier gleichzeitige Streams gibt es im Netflix-Premium-Paket.

Die Ersparnis im Vergleich zu einzeln gebuchten Paketen bei Waipu.tv und Netflix ist immer gleich. Pro Monat könnt ihr 1,49 Euro sparen, das sind pro Jahr immerhin knapp 18 Euro. Die Nutzung unterscheidet sich dabei nicht von der Einzel-Buchung, ihr loggt euch Live-TV in die Waipu-TV-App ein und für Serien und Filme nutzt ihr die normale Netflix-App.