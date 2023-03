Warntag: NRW und Bayern testen am 9. März die Sirenen und Cell Broadcast

Am 8. Dezember wurde das neue Warnsystem Cell Broadcast deutschlandweit getestet, seit dem 23. Februar ist das System auch bei uns in Deutschland aktiv und erste Meldungen wurden schon aktiv ausgespielt. Nun steht am morgigen 9. März der nächste Warntag an, allerdings nur in NRW und Bayern.

Über die Sirenen wird um 11 Uhr ein einminütiger Dauerton, der für „Entwarnung“ steht, zu hören sein. Nach einer fünfminütigen Pause erklingt um 11.06 Uhr für eine Minute lang ein an- und abschwellender Heulton, der bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Um 11.12 Uhr folgt zum Abschluss erneut der Ton zur Entwarnung für die Dauer von einer Minute. Danach ist der Probealarm abgeschlossen.

Ziel des landesweiten Probealarms ist es, die Bevölkerung für das Thema Warnung zu sensibilisieren sowie mit den unterschiedlichen Warnmitteln und Kommunikationskanälen vertraut zu machen, um in Krisensituationen besser handeln und sich schützen zu können. Die Warnmittel selbst werden zeitgleich auf ihre Funktion getestet und geprüft. Neben Sirenen wird auch eine Warnung über Cell Broadcast verschickt, zudem setzten einige Städte Fahrzeuge mit Sirenen- und Durchsagenanlage ein.

