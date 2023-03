reMarkable Type Folio: Neue Tastaturhülle für digitales Notizbuch veröffentlicht

Ende des letzten Jahres haben wir euch den eBook-Reader und das digitale Notizbuch, den reMarkable 2, in einem Testbericht genauer vorgestellt. Nun gibt es Neuigkeiten vom norwegischen Hersteller des e-Ink-Tablets zu vermelden: reMarkable hat das Type Folio für den reMarkable 2 vorgestellt, eine dünne Tastaturhülle zum komfortablen Tippen auf dem Gerät.

Das reMarkable Type Folio bietet erstmals Unterstützung für eine physische Tastatur für das reMarkable 2. Es erweitert die Funktionalität des Papiertabletts und verwandelt das Produktiv-Tablet in einen tragbaren Arbeitsbereich, der es den Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, handschriftliche und getippte Notizen zu machen und länger konzentriert zu bleiben.

Das neue Type Folio kombiniert die Haptik und den Schutz eines Folios mit einer leistungsfähigen Tastatur, die bei Nichtgebrauch aus dem Blickfeld verschwindet. Mit normalgroßen Buchstabentasten und einem Tastenhub von 1,3 mm – mehr als bei vielen gängigen Laptops – bietet das Type Folio komfortables Tippen in einem dünnen und leichten Design.

Die Tastaturhülle wird automatisch über Magnete mit dem reMarkable 2 verbunden, so dass kein zusätzliches Koppeln, Aufladen oder Aktualisieren erforderlich ist. Nach der Verbindung öffnet sich die Tastatur in zwei festen Positionen: eine traditionelle Schreibposition und eine fast flache Position, die sich gut für die Kombination von getipptem Text und handschriftlichen Notizen eignet.

Software wurde für Support von getipptem Text optimiert

Die Software von reMarkable wurde extra neu konzipiert, um getippten Text zu unterstützen: Das Tablet erkennt, wenn der Nutzer bzw. die Nutzerin die Tastatur öffnet und dreht automatisch das Display, so dass sich schnell und nahtlos zwischen Handschrift und Tippen wechseln lässt. Handgeschriebener Text wird auf intelligente Weise mit getipptem Text verankert, so dass gekritzelte und getippte Notizen verbunden bleiben, auch wenn der User den Text auf der Seite nach oben oder unten bewegt.

Das reMarkable Type Folio kann ab sofort auf der Website des Herstellers zum Preis von 199 Euro in den beiden Kunstleder-Farben Tintenschwarz und Sepiabraun bestellt werden. Zudem stehen Tastaturlayouts in sechs verschiedenen Sprachen zur Verfügung: US-Englisch, UK-Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Nordisch (einschließlich Schwedisch, Dänisch, Norwegisch und Finnisch).

Für das Erstellen von Notizen in den reMarkable-Apps für Mobilgeräte und Desktop ist ein Connect-Abonnement erforderlich. Mit einem Connect-Abonnement erhalten User auch unbegrenzten Cloud-Speicher und Synchronisierung, exklusive Abonnentenangebote im Webshop und bis zu 3 Jahre zusätzlichen Geräteschutz. Beim Kauf von reMarkable 2 im Webshop ist eine kostenlose 1-Jahres-Testversion von Connect enthalten, die anschließend 2,99 USD/Monat kostet und jederzeit kündbar ist. Wer am 6. März 2023 ein aktives Connect-Abonnement hatte, erhält zudem einen Rabatt auf das reMarkable Type Folio: Dazu loggt man sich auf my.remarkable.com ein und kann das Angebot in Anspruch nehmen.

Auch wir haben bereits ein Testexemplar des neuen reMarkable Type Folios beim Hersteller angefordert und werden euch schon hoffentlich bald mit ersten persönlichen Eindrücken zum neuen reMarkable 2-Zubehör versorgen können.