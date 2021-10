Warum ist die Notch des neuen MacBook Pro so breit?

Noch müssen wir uns eine knappe Woche gedulden, bis das neue MacBook Pro endlich ausgeliefert wird. Alles sieht danach aus, dass es eine echte Maschine wird. Bei einem Preis von mindestens 2.249 Euro ist das aber auch zu erwarten – wobei es ja nach oben bis auf knapp 7.000 Euro gehen kann.

Eine Sache, die noch spannende Fragen aufwirft, ist die Notch. Insbesondere rund um die Software darf man gespannt sein, welche Lösungen Apple hier vorgesehen hat. Was passiert beispielsweise, wenn es in der Menübar mehr Einträge gibt, als links neben die Notch passen? Und was macht der Mauszeiger, wenn man mit ihm an der Notch vorbei will? Verschwindet er hinter der Notch oder führt Apple den Cursor außen herum?

Eine andere Frage, die ihr euch sicherlich schon gestellt habt: Warum ist die Notch, die Aussparung im Display, überhaupt so groß? Für eine 1080p Webcam wäre ja nicht annähernd so viel Platz nötig und beim iPhone 13 hat es Apple ja sogar geschafft, die Notch zu verkleinern.

Man darf hier wohl einfach nicht vergessen, dass das Modul rund um die Kamera aus viel mehr besteht, als eben nur der Kamera. Apple hat dort noch den TrueTone-Sensor verbaut, mit dem die Farbtemperatur des Displays automatisch eingestellt werden kann. Ebenso ist dort der Helligkeitssensor zu finden, mit dem die Beleuchtung des Displays und der Tastatur gesteuert wird. Und ebenfalls nicht fehlen darf die kleine LED, die immer dann aktiviert wird, wenn die Kamera eingeschaltet ist.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Notch so schnell nicht verschwunden wird, sondern vielleicht sogar so etwas wie das Markenzeichen von Apple-Produkten wird. Ob ich das gut oder schlecht finde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf dem iPhone hat man sich mittlerweile daran gewöhnt und beim MacBook muss ich zunächst einmal abwarten, wie gut der zusätzliche Platz links und rechts von der Notch genutzt wird.