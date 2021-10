Teufel Real Blue In: Neue Bluetooth-InEars mit IPX7-Zertifizierung

Der Audio-Hersteller Teufel dürfte aufmerksamen Lesern und Leserinnen unseres Blogs mittlerweile nicht entgangen sein. Das Unternehmen ist vor allem für Kopfhörer und Lautsprecher bekannt und hat nun mit dem Teufel Real Blue In neue Bluetooth-InEars veröffentlicht, die sich vor allem an sportliche User und solche, die eine lange Akkulaufzeit benötigen, richten.

„Der Real Blue In macht einfach alles mit. Ob Chillen in der City, Joggen bei Starkregen oder einfach nur Netflixen am Notebook: Mit der langen Akkulaufzeit, der IPX7-Zertifizierung und dem legendären Teufel Bass hast du die Freiheit zu hören, was immer du willst. Jederzeit.“

So berichtet Teufel auf der eigenen Produktseite über die Neuerscheinung. Das sind die grundlegenden Features des Bluetooth-Kopfhörers im InEar-Format:

Flexible Tragemöglichkeiten für optimale Passform bei jeder Tätigkeit

Linear-HD-Koaxialtöner: Je ein Hoch- und Mitteltieftöner pro Ohrhörer für detaillierte, seidige Höhen und tiefen, trockenen Bass

Bluetooth 5.0 mit apt-X und AAC für Musikstreaming in CD-ähnlicher Qualität von Spotify, Amazon Music, Youtube, Apple Music und Co., Videoton wird Lippen-synchron übertragen

Wasserdicht nach IPX7

Kopfhörer halten magnetisch zusammen und gehen damit nicht verloren

Laufzeit von bis zu 10 Stunden

Auto-Play-Funktion sobald der Kopfhörer gekoppelt ist

In-Line-Fernbedienung für Musiksteuerung und Telefonie

Freisprecheinrichtung mit Qualcomm cVc-Technologie für kabelloses Telefonieren, Skypen, Facetime

Sprachsteuerung über Google/Siri in hoher Klangqualität

ShareMe-Funktion: Zwei Real Blue In kabellos mit einem Smartphone verbinden

Teufel Headphones App bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten

Passformadapter (Pinna piece, Hook und 4 Ear-Tips) für heftige Workouts, softe Workouts und fürs Chillen

Edler, leicht transparenter Kabelschutz

Der Teufel Real Blue In nutzt das gleiche Prinzip zur Klangerzeugung wie die Definion-Standlautsprecher des Herstellers und liefert einen Frequenzbereich von 15 bis 20.000 Hz. Der knapp 20 Gramm leichte Kopfhörer mit seinem 80 cm-Verbindungskabel verfügt über einen 120 mAh-Li-Ionen-Akku und wird über den aktuellen USB-C-Standard aufgeladen. Der Kopfhörer In ist ab sofort in zwei Farben – Silver White und Night Black, auf der Website von Teufel zum Preis von 79,99 Euro bei kostenlosem Versand erhältlich.