watchOS 10: Apple Pay-Karten direkt auf der Apple Watch hinzufügen

Apple hat während der WWDC 2023-Keynote in der letzten Woche auch das neue watchOS 10 vorgestellt. Die aktualisierte Software für die Apple Watch bringt eine Menge neuer Funktionen sowie eine neue Schnittstelle für das System mit. Neben den Features, die Apple während der Keynote erwähnte, gibt es allerdings auch einige andere neue Funktionen, die im System versteckt sind. Eine interessante Änderung ist, dass man nun direkt von der Apple Watch aus Karten zu Apple Pay hinzufügen kann, ohne ein iPhone verwenden zu müssen. So berichtet 9to5Mac.

Die Wallet-App auf der Apple Watch verfügt unter watchOS 10 jetzt über eine Schaltfläche „Karte hinzufügen“. Zuvor musste man die Watch-App auf dem iPhone verwenden, um eine neue Karte zu Apple Pay hinzuzufügen. Mit dieser Änderung kann der Einrichtungsprozess von Apple Pay nun vollständig auf der Apple Watch durchgeführt werden.

Sobald man eine neue Karte zur Wallet-App hinzufügt, wird man durch den kompletten Einrichtungsprozess von Apple Pay geführt. Man kann die Kreditkartennummer, das Gültigkeitsdatum und den Sicherheitscode direkt auf der Uhr eingeben. Wenn die Bank anstelle der App eine zusätzliche Verifizierung per SMS oder Telefonanruf anbietet, benötigt man das iPhone nicht, um die Einrichtung abzuschließen.

Apple Watch wird immer unabhängiger vom iPhone

Diese neue versteckte Funktion ist ein kleines, aber wichtiges Update. In den letzten Jahren hat Apple die Apple Watch langsam unabhängiger vom iPhone gemacht. So können Nutzer und Nutzerinnen zum Beispiel direkt von der Uhr aus auf watchOS-Einstellungen zugreifen, und diejenigen, die ein Mobilfunkmodell besitzen, können auch Anrufe tätigen und Songs streamen, ohne ihr Telefon in der Nähe zu haben.

Natürlich benötigt die Apple Watch immer noch ein gekoppeltes iPhone, um zu funktionieren, aber es scheint, dass Apple den Usern mehr Möglichkeiten bieten möchte, ohne dass sie ihr iPhone aus der Tasche nehmen müssen. Weitere Details zu den Neuerungen bei Apple Pay gibt es auch in einer WWDC 2023-Entwicklersession zu sehen.