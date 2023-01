Wordnote: Praktisches Notiz-Wörterbuch erhält deutsche Sprachunterstützung

Vor allem Personen, die Fremdsprachen lernen, haben vielleicht schon vom kleinen App Store-Juwel Wordnote (App Store-Link) gehört. Die Anwendung steht kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements für das iPhone zum Download bereit und benötigt zur Einrichtung neben 78 MB eures Speicherplatzes auch iOS 13.0 oder neuer.

Der Entwickler von Wordnote, Jose Fernandes, beschreibt seine Anwendung mit den folgenden Worten:

„Ein einfaches und elegantes Notizbuch, um neue Wörter aufzuschreiben und ihre Bedeutungen und Synonyme zu entdecken. Öffnen Sie eine neue Notiz, sei es für ein bestimmtes Buch oder für eine neue Sprache, die Sie lernen, schreiben Sie das gesuchte Wort und sehen Sie seine Definition und Synonyme. Das Wort wird dort aufgelistet, so dass Sie zu Ihrer Notiz zurückkehren und das zuletzt Gelernte überprüfen können. Die Wörterbücher sind einfach zu laden und werden für eine schnelle Datenbanksuche lokal in Ihrem Handy gespeichert. Eine zugängliche Wörterbuch-App, die Sie immer bei sich haben und in der Sie Ihre Ergebnisse für spätere Konsultationen speichern können.“

Wordnote ist vor allem für Personen praktisch, die ihren Wortschatz erweitern wollen oder gerade eine Fremdsprache lernen. Die App ermöglicht es, wichtige Wörter zu erfassen, die man nicht vergessen möchte, und diese auch in eigenen Listen zu verwalten. Das integrierte Wörterbuch liefert schon beim Schreiben eines Wortes entsprechende Definitionen und weitere Infos wie die Lautschrift. Die Definitionen der Wörter bezieht Wordnote über eine Schnittstelle zu Wiktionary, dem gemeinnützigen Ableger von Wikipedia.

In der nun veröffentlichten Version 1.5 von Wordnote hat der Entwickler auch eine Unterstützung für weitere Sprachen in die App integriert. So stehen ab sofort auch Deutsch, Italienisch und Portugiesisch in Wordnote zur Verfügung. Schon zuvor konnte man die App für englische, französische und spanische Wörter verwenden. In einem Blogbeitrag (https://www.wordnote.app/blog/why-i-built-dictionary-app) erklärt der Entwickler den Entstehungsprozess im Detail und liefert auch einen Ausblick auf geplante Features: So sollen bald auch Lernkarten in Wordnote Einzug halten, um sich Wörter einfacher einprägen zu können. Ein kleines Video zeigt euch die App abschließend im Detail.