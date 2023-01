iPIN2: Jetzt mit Web-Anwendung für Windows-Nutzer

Vor ein paar Tagen war es wieder soweit: Ich habe mit der Firmen-EC-Karte eine Tankladung bezahlt und musste dafür die PIN eingeben. Ein kurzer Blick in die iPIN2 App und schon war klar: Einfach kurz 5678 aufs Tastenfeld eingeben und schon kann die Tankladung erfolgen.

iPIN2 (App Store-Link) ist ein Safe für Passwörter und PINs, der vielleicht keinen Schönheitspreis gewinnt, dafür aber ungemein praktisch ist. Insbesondere die Anzeige der PINs mit zahlreiche anderen Zahlenkombinationen drumherum dürfte eine sichere Sache sein, falls doch mal jemand über die Schulter schaut. Nun gibt es für die App mal wieder ein größeres Update.

Der größte Nutzen im neusten Release ist nicht unbedingt in der iOS oder macOS Version zu finden, sondern eher in der iPIN2 WebApp, die es nun endlich auch erlaubt, die Daten in der iCloud zu bearbeiten. Das ist insbesondere unter Windows ein große Erleichterung.

Seit unserem letzten Artikel im Dezember 2021 hat iPIN2 zudem die folgenden Features dazu gelernt:

Vereinfachtes Speichern von Dokumenten mit Hilfe eines Download Buttons

1Password Datenimport im 1Password 1pux Dateiformat mit allen in 1Password gespeicherten Dokumenten und benutzerdefinierten Icons

Anzeige der Gesamtzahl der Einträge und Gruppen in der Fußzeile der Listenansicht

Die AutoFill Extension besitzt nun auch einen Suchindex für das schnellere Finden des richtigen Eintrags während der Suche

Login mit Apple Watch

Enpass Datenimport mit allen in Enpass gespeicherten Dokumenten

In der kostenlosen Variante von iPIN2 können 10 Einträge erstellt werden. In der Pro-Version gibt es diese Einschränkung nicht, zudem wird damit die Synchronisation per iCloud oder über das lokale Netzwerk ermöglicht. Die Kosten: 4,99 Euro pro Jahr. Aus meiner Sicht ist das ein fairer Deal, ich persönlich kann in diesem Fall sogar gut ohne ein Abo leben und nutze iPIN2 damit kostenlos.