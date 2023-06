Wort- und Match-3-Spiel „Bold Moves+“ neu bei Apple Arcade

Nachdem Apple Anfang Mai zur Spieleoffensive ausgeholt hat und direkt 20 neue Spiele bei Apple Arcade verfügbar gemacht hat, folgt jetzt im Juni wieder neues Spiele-Futter. Der heutige Neuzugang hört auf den Namen Bold Moves+ (App Store-Link) und ist ein Wort- und Match-3-Spiel. Wie immer gilt hier: Es gibt keine Werbung und auch keine In-App-Käufe – das ist bei solch einem Spiel definitiv goldwert.

In Bold Moves+ gilt es mindestens drei gleiche Steine miteinander zu verbinden, in dem man benachbarte Steine tauscht. Mit diversen Power-Ups und größeren Kombinationen kann man gleich eine Vielzahl an Steinen entfernen. Der Clou kommt jetzt: Pro Level gilt es eine Phrase zu lösen. Einige Steine sind mit Buchstaben markiert, die bei einem Match in die Phrase eingesetzt werden. Da ihr nur eine begrenzte Anzahl an Zügen zur Verfügung habt, müsst ihr möglichst viele Buchstaben befreien, um die Phrase lösen zu können. Wer möchte, kann die Phrase auch vorab lösen und sich so ein paar Pluspunkte verdienen.

Beachtet aber: Das Spiel ist nur in englischer Sprache erhältlich und demnach sind auch alle Phrasen, Aussagen und Zitate nur auf Englisch verfügbar. Die Phrasen sammelt ihr und immer wieder gibt es neue Power-Ups oder neue Spielmechanismen, zum Beispiel Steine, die gar nicht bewegt werden können. Ein Zeitlimit gibt es nicht, zudem könnt ihr ein Level auch erneut spielen.

Die Kombination aus Match-3-Game und Wortspiel gefällt mir, allerdings wäre es schöner, wenn es auch ein deutsches Paket mit deutschen Phrasen und Zitaten gäbe.