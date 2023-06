CarPlay in iOS 17: SharePlay für Apple Music, Siri und Wallpaper

iOS 17 wurde während der WWDC-Keynote am Montagabend vorgestellt und liegt seitdem in einer ersten Betaversion für Entwickelnde vor. Das aktualisierte Betriebssystem für das iPhone hält zugleich aber auch einige Änderungen für Apples CarPlay bereit. Das wohl größte Update in dieser Hinsicht ist die Integration von SharePlay in Apple Music, aber es gibt auch noch weitere Neuerungen.

Laut Apple soll das Apple Music SharePlay-Feature das gemeinsame Hören von Musik im Auto deutlich erleichtern.

„SharePlay macht es jetzt für jeden einfacher, die Musik im Auto zu steuern – sogar für die Passagiere auf dem Rücksitz – so dass jeder seine Lieblingsmusik abspielen und zur Wiedergabe beitragen kann.“

Laut 9to5Mac erfolgt der Start von Apple Music SharePlay im Auto erfolgt über den Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“. Durch Antippen eines SharePlay-Symbols wird nach Kontakten in der Nähe gesucht, die iOS 17 oder höher verwenden. Es gibt auch einen QR-Code, den jeder Mitfahrende scannen kann, um der SharePlay-Sitzung einfach beizutreten. Zudem gibt es eine Option, um das Entdecken von Kontakten in der Nähe zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Auch in CarPlay: „Siri“ statt „Hey Siri“

Auch die Interaktion mit Siri hat mit iOS 17 eine Überarbeitung spendiert bekommen. Genau wie auch auf dem iPhone reagiert Apples Sprachassistentin bei der Nutzung von CarPlay nun auch auf das bloße Wort „Siri“ anstelle des bisherigen „Hey Siri“. Ebenfalls neu sind weitere Hintergrundbilder in einer dunklen und hellen Variante, die mit iOS 17 ausgeliefert werden.

Wer gerne Nachrichten per CarPlay verschickt, bekommt in iOS 17 ebenfalls neue Möglichkeiten geboten. Es gibt ein neues Design für das Senden und Wiedergeben von Nachrichten. Die Schaltflächen sind größer geworden, und in der rechten Ecke gibt es einen kleinen Schalter, mit dem man „Nachrichten ankündigen“ für die jeweilige Unterhaltung aktivieren bzw. deaktivieren kann.

Auch wenn iOS 17 nur wenige Updates für CarPlay bereitstellt, darf man sich über die kleinen Optimierungen freuen. In Zukunft wird es darüber hinaus eine komplett neue Generation von CarPlay geben, die vor allem in neuen Elektroautos zum Einsatz kommen wird. Das Design und einige der Features haben wir hier bereits in einem Artikel vorgestellt.

Screenshots: 9to5Mac.