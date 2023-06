Coffee Golf: Entspannender Ausflug auf den digitalen Golfplatz

Ob im realen Leben Hobby-Golfer oder nicht – das kleine, feine Spiel „Coffee Golf“ (App-Store-Link) dürfte viele von euch begeistern, die gerne Spiele zur Entspannung spielen. Begleitet von beruhigendem Vogelgezwitscher könnt ihr in diesem liebevoll gestalteten Spiel einmal pro Tag einen neuen Court mit fünf Löchern absolvieren. Ich gebe euch eine klare Empfehlung zum Ausprobieren!

Coffee Golf ist – wie der Name schon nahelegt – euer digitales Golfspiel während der Kaffeepause. Pro Tag könnt ihr eine Challenge absolvieren, die aus einem Court mit fünf Löchern besteht. Diese könnt ihr in beliebiger Reihenfolge spielen. Dazu stehen euch drei Schläger zur Verfügung. Was mir gut gefällt: Man braucht schon ein bisschen Geschick und Übung, um dabei ein gutes Handicap zu erzielen.

Die Grafik ist angenehm simpel gehalten und das Sounddesign setzt sich vor allem aus Vogelgezwitscher zusammen, was – zumindest auf mich – sehr beruhigend wirkt.

Schön finde ich auch die Idee, dass es täglich nur ein neues Level gibt. So kann man sich jeden Tag auf eine neue Herausforderung freuen und verbringt nicht so viel Zeit auf einmal am Smartphone. Wer den Court gerne mehr als einmal spielen möchte, kann dies aber auch tun. Dazu kann das Spiel für einmalig 3,99 Euro freigeschaltet werden, sodass ihr den täglichen Court beliebig oft spielen könnt. Alternativ könnt ihr euch einen Werbeclip ansehen und den Court dann noch einmal spielen.

Schöne Mischung aus Entspannung und Herausforderung

Obwohl ich erst einmal in meinem Leben Golf gespielt habe, hat mir Coffee Golf viel Spaß gemacht. Das Spiel hat meiner Meinung nach die richtige Mischung aus entspannenden und fordernden Elementen. Ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz.

Coffee Golf gibt es kostenfrei im App Store. Ihr braucht ein iPhone oder iPad mit iOS bzw. iPad OS 12 oder neuer, um das Spiel zu spielen. Um einen Court beliebig oft wiederholen zu können, könnt ihr Coffee Golf für einmalig 3,99 Euro per In-App-Kauf freischalten.