Apple Vision Pro: Ausgestattet mit Displays mit 90Hz-Bildwiederholfrequenz

Das am Montagabend während der WWDC 2023-Keynote erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro ist mit Displays ausgestattet ist, die eine Bildwiederholfrequenz von 90Hz haben. Das neue Detail wurde in einer onlinebasierten WWDC-Entwicklersession bekanntgegeben. In dieser erklärt Apple, wie 2D-Videos und stereoskopische 3D-Videos im Headset funktionieren.

Bildschirme mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 bis 120Hz sind bei technischen Geräten von Smartphones bis hin zu PC-Gaming-Monitoren üblich, da sie eine schnellere Reaktionszeit und flüssigere Bewegungen ermöglichen. Apple verwendet in der Regel 60Hz-Bildschirme für alle Produkte, mit Ausnahme einiger hochwertiger Modelle wie dem iPad Pro und dem MacBook Pro, die mit 120Hz-ProMotion-Bildschirmen ausgestattet sind. Bei einem Display, das man direkt vor den Augen hat, macht diese zusätzliche Geschwindigkeit einen großen Unterschied.

Die Vision Pro-Bildschirme können auch automatisch auf 96Hz umschalten, was für die Wiedergabe von Videos mit 24 Bildern pro Sekunde – was bei den meisten Filmen Standard ist – gedacht ist. Außerdem werden sowohl Standard- als auch High Dynamic Range (HDR)-Inhalte unterstützt.

Unterstützung von 3D-Videos

In dem WWDC-Video wird weiterhin über die Unterstützung von 3D-Videos gesprochen und darüber, wie Anbieter von Inhalten stereoskopische Videos verwenden können, bei denen die Bilder des linken und rechten Auges zusammengeführt werden, anstatt eine unabhängige Videoansicht pro Auge zu haben. Dies entspricht der Funktionsweise von 3D-Filmen in Kinos, bei denen man ohne die mitgelieferte 3D-Brille ein seltsames 2D-Bild mit leicht verzerrten Perspektiven sieht.

Ein weiteres spannendes Detail ist die Tatsache, dass Videos sowohl mit MP4 als auch mit HEVC kodiert werden können. Letzteres ist der Standard-Codec, der bei der Aufnahme von Videos auf dem iPhone verwendet wird. Speziell für das Headset können 3D-Videos in Multiview-HEVC aufgenommen werden, um stereoskopische Bilder zu unterstützen.

Das Apple Vision Pro-Mixed-Reality-Headset wird Anfang des nächsten Jahres zunächst in den USA online und in den Apple Stores vor Ort zum Preis von 3.499 USD verfügbar gemacht werden. Im Verlauf des Jahres soll das Headset dann auch in weiteren Ländern erhältlich sein. Erste Medienberichte zur Neuerscheinung haben wir in einem Artikel zusammengefasst.