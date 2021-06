WWDC 2021: YouTube-Stream, Design Awards, Developer-App, Twitter-Hashtag

Auch in diesem Jahr wird die WWDC 2021 rein digital stattfinden. Apple wird uns auf der Eröffnungskeynote am 7. Juni erste Einblicke in die neuen Betriebssysteme iOS 15, macOS 12 und Co. bieten. Gleichzeitig werden aber auch neue MacBook Pro-Modelle erwartet.

Die Keynote wird am 7. Juni nicht nur über die Apple-Webseite gestreamt, sondern auch über YouTube. Der entsprechende Stream ist scharf geschaltet, gerne könnt ihr euch eine Erinnerung für 19 Uhr stellen.

Apple Design Awards: Das sind die Finalsten

Während der WWDC werden auch die Apple Design Awards verliehen. Die Gewinner und Gewinnerinnen werden am 10. Juni bekanntgegeben, folgend könnt ihr die Finalsten einsehen.

Inclusivity

Delight and Fun

Interaction

Social Impact

Visuals and Graphics

Innovation

Apple Developer-App nochmals aktualisiert

Die beste Anlaufstelle für Infos rund um die anstehende WWDC ist die Apple Developer-App. Apple hat noch schnell ein Update veröffentlicht und bietet jetzt auch Push-Nachrichten und Erinnerungen für wichtige News, Stories und WWDC-Inhalte an. Gleichzeitig ist die App für die kommenden Sessions, 1-zu-1 Labs und mehr vorberietet.

Twitter-Hashtag #WWDC21

Fall ihr auf Twitter über die WWDC sprechen wollt, könnt ihr den Hashtag #WWDC21 nutzen. Dieser wird wie schon bei #appleevent mit einem kleinen Emoji begleitet. Einfach mal ausprobieren.