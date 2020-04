Xcode-Entwicklertool: Bald auch auf dem iPad nutzbar?

Apple könnte aktuell eine Entwicklung der Entwickler-App Xcode zur Nutzung auf dem iPad vorantreiben, berichtet der Analyst Jon Prosser über seinen Twitter-Account. Xcode dient Entwicklern dazu, Apps für iOS, macOS, watchOS und tvOS zu kreieren und stand aufgrund seiner Komplexität bisher nur für macOS zur Verfügung. Die einzige Alternative, sich bisher unter iOS mit Coding zu beschäftigen, ist die Tutorial-Anwendung Swift Playgrounds (App Store-Link) von Apple.

Jon Prosser will ernsthafte Hinweise im neuen iOS 14 gefunden haben, die auf ein Release der Entwickler-App unter iPadOS hindeuten. In seinem am Montag veröffentlichten Tweet heißt es, dass Xcode „in iOS / iPad OS 14 vorhanden ist“, mit „riesigen“ Andeutungen. Prosser sagt außerdem, dass mit einem solchen Schritt „die Tür geöffnet“ sei, „um ‚Pro‘-Anwendungen auf das iPad zu bekommen.“

I’m not gonna say that Final Cut is coming to iPad…

But XCode is present on iOS / iPad OS 14. 👀

The implications there are HUGE.

Opens the door for “Pro” applications to come to iPad.

I mentioned this last week on a live stream, but figured it was worth the tweet 🤷🏼‍♂️

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 20, 2020