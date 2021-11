Xiaomi Roidmi Eve Plus: Toller Saugroboter mit Absaugstation kostet jetzt nur 402 Euro

Im Sommer habe ich den Xiaomi Roidmi Eve Plus genauer unter die Lupe genommen und konnte in meinem Test feststellen, dass es sich um einen sehr guten Saug- und Wischroboter handelt, der zudem über eine praktische Absaugstation verfügt.

Xiaomi Roidmi Eve Plus für 402 Euro statt 436 Euro (zum Angebot)

Der Roidmi Eve Plus kann mit bis zu 2700 Pa saugen und kann auch gleichzeitig wischen. Über einen Laser-Distanz-Sensor wird eure Wohnung gescannt und eine Karte erstellt. Die Roidmi-App ist modern, einfach zu bedienen und hält alle wichtigen Infos bereit. Ihr könnt eure Karte bearbeiten, NoGo-Zonen einrichten, die Saugstufe bestimmen, einen Zeitplan anlegen, Updates einspielen und vieles mehr. Die deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen leider etwas hakelig.

Der Roboter navigiert gekonnt durch die Räume und reinigt gut. Ist die Reinigung abgeschlossen, fährt der Roidmi Eve Plus zurück zur Station, die den Staubbehälter des Roboter automatisch entleert. In der Station befindet sich ein großer Beutel, innerhalb von 10 Sekunden wird der Staub und Dreck vom Roboter in die Station gesaugt. So müsst ihr den Staubbehälter des Roboters gar nicht mehr von Hand entleeren, sondern ab und an nur noch den großen Beutel der Station.

Ich kann den Roidmi Eve Plus empfehlen, vor allem dann, wenn man auf jeden Fall eine Absaugstation möchte. Aktuell könnt ihr bei Kaufland für nur 402 Euro statt 436 Euro zuschlagen. Amazon verlangt für das Gerät aktuell sogar 519 Euro. Insgesamt finde ich das Preis-Leistungverhältnis beim aktuellen Preis von etwas mehr als 400 Euro richtig gut. Für alle Details klickt euch gerne in meinen erwähnten Testbericht.