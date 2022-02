ZDFheute: iOS-App bietet Bild-in-Bild für Videos & zoomt jetzt Bilder

Die Nachrichten-App ZDFheute (App Store-Link) wurde aktualisiert und liegt jetzt in Version 3.11 zum Download bereit. Unter anderem könnt ihr jetzt Videos verkleinern, die dann weiterlaufen, während man weiter in der App oder in anderen Apps stöbern kann.

Mit einem Klick auf das kleine Fenster-Symbol löst sich das Video und ihr könnt es in jede Ecke schieben. Jetzt könnt ihr auch die App verlassen und eure Mails checken. Ihr könnt das Video jederzeit beenden oder über das Fenster-Symbol wieder zurück in die ZDFheute-App springen. Gleichzeitig sind alle Videos nun mit einem Datum gekennzeichnet, zudem könnt ihr Fotos jetzt auch zoomen. Mit einem Klick wird das Bild geöffnet, mit der klassischen Zoom-Geste könnt ihr alle Details einsehen.

Die ZDFheute-App zeigt die wichtigsten Nachrichten auf einen Blick an. Mit dabei sind auch Hochkant-Videos und interaktive Stories, Newsticker, Livestreams, ein Dark Mode, Rubriken und mehr. Der Download ist für iPhone, iPad und Apple Watch erhältlich und 110,9 MB groß.