ZenKit: Produktivitäts-Suite wird um Formulare-App erweitert

In der Vergangenheit haben wir bereits über das Produktivitäts-Tool ZenKit berichtet. Die Projektmanagement-App wird von Axonic Informationssysteme aus dem Baden-Württembergischen Karlsruhe entwickelt und steht auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

ZenKit vereint verschiedene ToDo- und Projektmanagement-Aufgaben und kann daher als eine Mischung zwischen Wunderlist und Trello gesehen werden. Nutzer und Nutzerinnen können jederzeit zwischen den Produkten Projects, ToDo, Zenchat, Hypernotes und Base wechseln, ohne Daten zu verlieren. Es wird einfach das jeweils beste und passendste Tool ausgewählt, um die aktuelle Aufgabe umzusetzen.

Am 3. März dieses Jahres will das ZenKit-Entwicklerteam nun mit ZenForms eine neue und die mittlerweile sechste App der stetig wachsendem Zenkit-Produktivitäts-Suite veröffentlichen. ZenForms fungiert dabei als datenschutzkonforme, Do-it-yourself-Webformular-App, mit der man eigene Formulare mit Klicks statt aufwändigem Code erstellen kann.

ZenForms kann als eigenständige Anwendung genutzt werden, zudem benötigt man weder eine Webseite noch Programmierkenntnisse. Unternehmen sowie Personen können ihre Kommunikation aufleben lassen, indem sie eine Plattform bieten, auf der sie frei mit ihren Angestellten oder Kunden im Austausch bleiben können.

Darüber hinaus wird ZenForms DSGVO-konform mit Serverstandort in Deutschland sein. Denn genau dieser Punkt ist oft ein Manko bei Alternativen wie Google, in Microsoft Forms und bei Typeform. Die Nutzung der Microsoft Office 365-Suite wurde sogar aufgrund ihrer fehlenden Konformität mit dem DSGVO für öffentliche Einrichtungen in einigen Bundesländern untersagt.

Wie bei den anderen Apps von ZenKit ist auch ZenForms eine kostenlose App mit einem optionalen kostenpflichtigen Plan. Die erstellten Formulare können per Link an Teammitglieder, aber auch Personen ohne Zenkit-Account versendet werden. Somit können die Formulare auch anonym ausgefüllt werden. Die App kann eigenständig genutzt oder natürlich und einfach mit anderen Zenkit-Produkten wie Zenkit Base, Zenkit Projects, Hypernotes und Zenchat verbunden werden. Die ZenKit-Suite ist auf Desktop-Rechnern für Mac, Windows und Linux verfügbar, mobile Apps gibt es für iOS und Android. Weitere Infos finden sich auf der Website des Entwicklerteams.