Zum 15. Mal in Folge: Apple ist das am meisten bewunderte Unternehmen

Das Magazin Fortune präsentiert in jedem Jahr die „World’s Most Admired Companies“, also die weltweit meist bewunderten Unternehmen, vor. Auch im Jahr 2022 konnte sich Apple hier als Tabellenführer rühmen und belegte zum sage und schreibe 15. Mal in Folge den ersten Platz des Rankings. Zum dritten Mal in Folge befinden sich Apple, Amazon und Microsoft auf den ersten drei Plätzen.

Die Liste der meistbewunderten Unternehmen wird von Fortune auf der Basis verschiedener Kriterien ermittelt. Unter anderem zählen dazu Umfrageergebnisse von tausenden Marktforschern und Führungskräften. Apple schaffte es erneut, in allen Disziplinen, darunter Innovation, Management, soziale Verantwortung und Produktqualität, die Bestnoten zu erreichen. In der Bewertung von Fortune heißt es:

„So wie Big Tech unsere Wirtschaft dominiert, so dominiert es jetzt auch die jährliche Fortune-Rangliste der Unternehmensreputation. Das dritte Jahr in Folge belegen Apple, Amazon und Microsoft den ersten, zweiten bzw. dritten Platz, basierend auf unserer Umfrage unter rund 3.700 Führungskräften, Direktoren und Analysten von Unternehmen. Es ist das 15. Jahr in Folge, dass Apple auf Platz 1 steht – eine passende Krönung für das wertvollste Unternehmen der Welt. Während eine weltweite Pandemie in ihr drittes Jahr geht, haben sich Unternehmen, die an vorderster Front im medizinischen Kampf stehen, neuen Respekt verschafft. Pfizer, Mitentwickler eines der wirksamsten COVID-19-Impfstoffe, kletterte auf Platz 4 und erschien zum ersten Mal seit 16 Jahren auf unserer All-Stars-Liste. Und Danaher (Nr. 37), dessen COVID-Tests und Ausrüstung für die Arzneimittelentwicklung entscheidende Instrumente im Kampf gegen das neuartige Coronavirus sind, schaffte es erstmals in die Top 50.“

Die Plätze hinter Apple, Amazon und Microsoft belegten in diesem Jahr Pfizer, Walt Disney, Berkshire Hathaway, Alphabet, Starbucks, Netflix und JP Morgan Chase, die damit die Top 10 der am meisten bewunderten Unternehmen 2022 komplettieren.