10 Jahre Fire TV: Das sind die Meilensteine von Amazon

Seit 10 Jahren bietet Amazon mit dem Fire TV ein smartes Gerät an, mit dem man seinen Fernseher um spezielle Funktionen erweitern kann. Damals waren Fernseher noch wenig smart und der Fire TV hat es erlaubt, auch Streaminginhalte wiederzugeben. Was heutzutage Standard ist, war früher noch exotisch. Wir werfen einen Blick auf die Meilensteine des Fire TV.

2014: Der Fire TV wird vorgestellt

Das erste Fire TV-Gerät bringt die Sprachsteuerung ins Wohnzimmer und verändert grundlegend, wie Nutzer und Nutzerinnen mit ihren Fernsehern interagieren. Eine innovative Mikrofontaste auf der Fernbedienung ermöglicht es, Inhalte per Sprachbefehl zu suchen und den Fernseher einfach per Sprache zu steuern.

2017: Alexa ist an Bord

Mit Alexa kann man auf Fire TV-Geräten kompatibel Smart Home-Geräte wie Kameras, Lampen und vieles mehr per Sprache steuern.

2018: Fernfeld-Sprachsteuerung

Man kann jetzt ein Echo-Gerät verwenden, um den Fire TV via Fernfeld-Sprachsteuerung zu bedienen. Ist der Fire TV mit einem beliebigen Echo-Gerät gekoppelt, bittet man einfach Alexa, einen Film abzuspielen, eine App zu starten, die Wiedergabe zu steuern oder Live-Videos von kompatiblen Smart-Home-Kameras anzuzeigen. All das funktioniert freihändig per Sprache.

2019: Ein neues freihändiges Erlebnis

Der Fire TV Cube ist in Deutschland erhältlich. Dank Fernfeld-Sprachsteuerung war der handliche Würfel der erste Streaming Media Player, der es ermöglicht, den Fernseher per Sprache auch von der anderen Seite des Raumes aus zu bedienen.

2019: Neue Fernsehgeräte mit Fire TV

Erstmals wird das Fire TV-Erlebnis in Deutschland direkt in die Hardware von TV-Herstellern integriert, genauer gesagt in die Fire TV Edition-Geräte von Grundig und ok. Dadurch kann man das vertraute Fire TV-Erlebnis direkt auf dem Fernsehern genießen. Seit dem Start in den USA im Jahr 2017 hat Amazon weltweit bereits über 280 Fernsehmodelle, darunter von Herstellern wie Toshiba, TCL und Panasonic, mit integriertem Fire TV ausgestattet.

2020: Unterstützung für Audio-Streaming für Hörgeräte

Im Jahr 2022 wird der Fire TV Cube (2. Generation) der erste Streaming-Media-Player, der den Bluetooth-Standard ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) für Hörgeräte unterstützt. Diese Funktion ist mit kompatiblen Bluetooth-Hörgeräten von Marken wie Starkey, Audibel, NuEar, Telefunken, Pro Akustik und KIND nutzbar. Nur ein Jahr später zählen der Fire TV Cube (2. und 3. Generation) zu den ersten Streaming-TV-Geräten, die Audio direkt an den Soundprozessor von Hörimplantaten übertragen können. Dies wird durch eine Zusammenarbeit mit Cochlear, einem Anbieter von implantierbaren Hörlösungen, ermöglicht.

2023: Die neue Amazon Fire TV-Produktreihe

Mit der Fire TV 2-Serie, der Fire TV 4-Serie und der Fire TV Omni QLED-Serie bringt Amazon seine ersten eigenen Smart TVs nach Deutschland. Besonders die Fire TV Omni QLED-Serie bietet eine innovative Ambient-TV-Funktion, die den Fernseher in ein intelligentes Display verwandelt. Wenn nicht gestreamt wird, zeigt der Bildschirm dynamische Kunst, kostenlose Bilder in Galeriequalität oder persönliche Fotos an, ergänzt durch über Alexa steuerbare Widgets.

2024: Die erste Fire TV Soundbar

Im Sommer 2024 bringt Amazon seine erste Fire TV Soundbar nach Deutschland, mit der man Lieblingssendungen, Filme und Spiele in beeindruckendem Raumklang erleben kann. Außerhalb des Fernsehens lässt sich die Soundbar auch über Bluetooth mit Smartphones, Tablets und anderen kompatiblen Streaming-Geräten verbinden.​

Fotos: Amazon.