Ivory: Update für Mastodon-Client bringt viele kleine Verbesserungen mit sich

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Nach der Twitter/X-Sperre in Brasilien verzeichnete Mastodon in den letzten Tagen einen massiven Aufschwung und viele neue User, die dem Kurznachrichtendienst von Elon Musk den Rücken gekehrt haben.

Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat bereits nach der API-Sperre durch Twitter die Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die vor rund eineinhalb Jahren im App Store erschienen ist. Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory verfügbar. Ivory ist rund 22 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Nun hat das Entwicklerteam von Tapbots ein weiteres Update für den Mastodon-Client veröffentlicht, das Ivory auf Version 2.2 anhebt. Mit der Aktualisierung gibt es unter anderem ein brandneues Navigationsdesign sowie eine Möglichkeit, Hashtags durch längeres Gedrückthalten zu übersetzen.

Das sind die Änderungen von Version 2.2 von Ivory:

Brandneues Navigationsdesign

Es wurde die Option hinzugefügt, Hashtags zu übersetzen (durch Gedrückthalten eines Hashtags)

Lange Beiträge, die mit der Schaltfläche „Mehr lesen“ gekürzt werden, zeigen nun zugehörige Medien, Karten und Zitate in der Zeitleiste an

In der Beitragsdetailansicht eines „Mehr lesen“-Beitrags werden alle anderen Beiträge in diesem Thema automatisch erweitert

Man sieht keine zitierten Beiträge von Personen mehr, die man blockiert hat

Verbesserungen beim Zitieren von Threads-Beiträgen (Threads-Benutzerkonto muss föderiert sein).

Neues Icon für die Blueprint-App

Darüber hinaus hat das Team von Tapbots auch verschiedene Fehler behoben, die bei der Nutzung von Ivory auftreten können. Ivory for Mastodon ist nach wie vor kostenlos im deutschen App Store verfügbar und kann in einem Lesemodus gratis verwendet werden. Wer auch Toots bzw. Tröts bei Mastodon veröffentlichen möchte und alle Features freischalten will, kann ein Jahresabo in Höhe von 17,99 Euro für die Mobilversion abschließen. Das Komplett-Abo inklusive macOS-App kostet pro Jahr 29,99 Euro. Im App Store bekommt Ivory derzeit sehr gute 4,6 von 5 Sternen verpasst. Solltet ihr bei Mastodon aktiv sein, folgt gerne unserem Account unter @appgefahren@techhub.social für tägliche News aus der Redaktion.