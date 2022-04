10 Prozent Bonus: iTunes-Guthaben einfach online kaufen

Was gibt es schöneres, als einfach mit ein paar Klicks Geld sparen zu können? Wenn es um den Kauf von Guthaben für iTunes und den App Store geht, dann könnt ihr aktuell wieder bei Startselect zuschlagen. Der für seine Aktionen bekannte Online-Anbieter bietet euch noch bis zum 17. April einen Bonus von 10 Prozent auf Karten für iTunes und den App Store.

25 Euro iTunes-Karte kaufen + 2,50 Euro Bonus

50 Euro iTunes-Karte kaufen + 5 Euro Bonus

100 Euro iTunes-Karte kaufen + 10 Euro Bonus

zum Angebot

Aber das ist noch nicht alles. Das Angebot ist auch in Österreich und der Schweiz gültig, falls ihr also in unseren Nachbarländern beheimatet seid, dürft ihr ebenfalls zuschlagen.

Während bei vorherigen Aktionen das Bezahlen mit Apple Pay Pflicht war, könnt ihr bei dieser Aktion auch mit PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Giropay oder Klarna zahlen. Falls ihr mit Apple Pay bezahlen wollt, beachtet, dass einige Banken die Transaktion ablehnen. Mit meiner DKB VISA und Apple Pay habe ich schon diverse Einkäufe im Web getätigt, bei Startselect wird die Zahlung aber immer abgelehnt – warum auch immer.

Das Angebot ist bis zum 17. April 2022 gültig und gilt nur auf die oben genannten Karten. Die 15 Euro Karte und variable Karten sind von der Aktion ausgenommen.