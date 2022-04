Switch to Android: Google veröffentlicht neue Anwendung im App Store

Wir wollen es ja nicht hoffen, aber unmöglich ist es sicherlich nicht: Der Wechsel vom iPhone auf ein Android-Smartphone. Sollte dieser Schritt für euch tatsächlich bevorstehen, will in Google euch nun etwas einfacher machen und hat dafür die App Switch to Android (App Store-Link) bereitgestellt. Die kostenlose Anwendung für das iPhone soll dabei behilflich sein, wichtige Daten auf das neue Smartphone zu übertragen.

Natürlich können nicht alle Inhalte vom iPhone auf das Android-Smartphone übertragen werden, insbesondere die Käufe aus dem App Store und iTunes. Die Installation eurer Lieblings-Apps, sofern sie denn für Android verfügbar sind, muss manuell im Google Play Store erfolgen. Switch to Android kann euch konkret bei den folgenden Daten helfen:

Kontakte

Kalendertermine

Fotos

Videos

Google schreibt dazu in der Beschreibung der App:

Mit der App „Switch to Android“ von Google kannst du deine wichtigsten Datentypen – Fotos, Videos, Kontakte und Kalendertermine – schnell, sicher und kabellos auf ein neues Android-Gerät übertragen. Die App erklärt dir auch andere wichtige Schritte zur Einrichtung deines Geräts, wie das Deaktivieren von iMessage, damit du keine SMS von Freunden und Familienangehörigen verpasst.

Für den umgekehrten Weg, also von einem Android-Smartphone zu einem iPhone, gibt es ja bereits seit einiger Zeit die App „Auf iOS übertragen“ von Apple im Google Play Store.