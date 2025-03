Ab heute erhältlich: iPad Air, MacBook Air und Mac Studio

Das neue iPad Air liefert gewohnte Qualität ab. Mit dem neuen M3-Chip steigt die Leistung und Performance nochmals deutlich, außerdem ist das iPad Air mit Apple Intelligence kompatibel. Neu ist auch das Magic Keyboard, mit dem man das iPad Air als MacBook-Ersatz verwenden kann. Ich empfehle das iPad Air sehr gerne weiter, da es das perfekte Geräte zwischen dem iPad und iPad Pro ist. Erstmals ist es auch in der Farbe Himmelblau erhältlich. Die Preise starten bei 699 Euro.

MacBook Air wird vom M4-Chip angetrieben

Das Chip-Upgrade verpasst dem beliebtesten MacBook Air aus dem Hause Apple mehr Leistung. Mit 16 GB Arbeitsspeicher in der Basisausstattung werden Aufgaben problemlos ausgeführt. Die neue 12 Megapixel Center Stage Kamera sorgt für bessere Video-Calls, wohingegen der Folgemodus sicherstellt, dass man stets in der Bildmitte zu sehen bleibt. Darüber hinaus unterstützt das MacBook Air bis zu zwei externe 6K-Displays, zusätzlich zu seinem integrierten Liquid Retina Display. Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass das M4 MacBook Air 100 Euro günstiger geworden ist. Die Preise starten jetzt bei 1.199 Euro.

Mac Studio richtet sich an Profis

Wer besonders viel Power benötigt, schaut sich den Mac Studio an. Mit einem Basispreis von 2.499 Euro gibt es schon 36 GB RAM und 512 GB SSD Speicher. Die Grenzen nach oben sind fast offen und man kann sich einen Mac Studio auch für mehr als 17.000 Euro konfigurieren. Klar ist: Der Mac Studio richtet sich an professionelle Anwender, die zum Bespiel in der Audio- oder Videoproduktion tätig sind.

Online bestellen, im Apple Store abholen

Insofern ein lokaler Apple Store in erreichbarer Nähe ist und ihr einen Spontankauf tätigen wollt, prüft online, ob der Store euer Wunschgerät verfügbar hat. Ihr könnt die Bestellung direkt online tätigen und müsst euer Gerät zum vereinbarten Termin nur noch im Apple Store abholen.

Beachtet: Die Verfügbarkeit und Preise bei Amazon sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht korrekt, da als Verkäufer Cyberport und nicht Apple gelistet wird. Das sollte sich im Laufe des Tages wieder ändern.