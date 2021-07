Absaugstation für den Roborock S7 bei AliExpress bestellbar

Während bei mir Zuhause der Roborock S6 MaxV für Sauberkeit sorgt, werkelt bei meiner werten Kollegin Mel der Roborock S7. Mel hat den S7 schon ausführlich getestet und ist mit dem kleinen Helfer mehr als zufrieden. Wie damals schon angekündigt, wird es auch eine Absaugstation für den Roborock S7 geben.

Und die entsprechende Station ist jetzt erstmals bei AliExpress gelistet und bestellbar. Mit Versand liegt man bei stolzen 400 Euro – der finale deutsche Preis ist mir bisher nicht bekannt. Damals war noch die Aussage, dass die Station nur in Schwarz auf den Markt kommt, bei AliExpress ist aber auch eine weiße Variante erhältlich. Möglicherweise wird der Roborock S7 später auch in einer schwarzen Version verfügbar gemacht.

Wer ungeduldig ist und die Station möglichst schnell einsetzen will, kann natürlich zuschlagen. Der Versand erfolgt aus Fernost, zudem könnte der Zoll euch noch einmal zur Kasse bitten. Es ist davon auszugehen, dass der Verkaufsstart in Deutschland nicht mehr ganz so lange auf sich warten lässt.