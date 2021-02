Adaptive Lighting in HomeKit bald auch für Nanoleaf-Leuchtmittel

Seit einiger Zeit bieten ausgewählte Leuchtmittel in HomeKit mit Adaptive Lighting eine neue Funktion. Damit sollen ausgewählte Leuchtmittel im Smart Home je nach Tageszeit mit einer passenden Farbtemperatur leuchten. Am Vormittag kann weißes Licht mit einem höheren Blaulichtanteil eine aktivierende Wirkung haben, während am Abend automatisch ein wärmeres Weiß für Entspannung sorgt.

Schon bald könnten auch Produkte von Nanoleaf diese Funktion unterstützen, in erster Linie dürften hier die Nanoleaf Essentials Bulb und der Lightstrip im Fokus stehen. Auf Reddit berichten die ersten Nutzer aus dem Beta-Programm, dass sie ein entsprechendes Firmware-Update erhalten haben und die Funktion danach in HomeKit aktivieren konnten.

Adaptive Lighting beschränkt sich bisher auf wenige ausgewählte Hersteller. Philips Hue bietet die Funktion bereits mit vielen seiner Leuchtmittel an, auch Eve Systems mischt mit dem eigenen Lightstrip mit.

Die Nanoleaf Essentials Bulb ist mit ihrem Preis von unter 20 Euro und der verbauten Thread-Technologie wirklich interessant, aktuell aber leider schwer zu bekommen. Sie wird derzeit exklusiv im Apple Online Store verkauft, ist dort momentan allerdings nicht verfügbar.