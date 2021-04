AirTags jetzt auch unkompliziert bei Amazon bestellen

Seit 14:00 Uhr kann man die Apple AirTags bestellen. Und im Apple Online Store war der Andrang direkt ziemlich groß. Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis die Lieferzeit um ein paar Tage angestiegen ist. Wer jetzt bestellt, wird nicht mehr am 30. April, sondern erst in der darauffolgenden Woche zwischen dem 3. und 5. Mai beliefert.

Falls es doch schneller gehen soll oder ihr möglicherweise sogar noch etwas Amazon-Geschenkguthaben übrig habt, könnt ihr die AirTags jetzt auch ganz unkompliziert im wohl beliebtesten Online-Shop vorstellen. Dort wird die Lieferung für den 3. Mai versprochen, es geht also vielleicht einen Hauch schneller. Die Preise sind identisch zu denen im Apple Online Store: 35 Euro für ein einzelnen AirTag, 119 Euro für ein 4er-Set. Auch Zubehör für die AirTags bekommt ihr direkt bei Amazon.

Wir werden uns unser Set zusammen mit ein wenig Zubehör am kommenden Freitag direkt in Oberhausen abholen, um möglichst schnell ein paar eigene Eindrücke sammeln zu können. Einen der AirTags werden wir auch für einen kleinen Praxis-Test missbrauchen und ihn per Paket durch die Nation schicken – man darf gespannt sein, wie oft er dabei lokalisiert werden kann.