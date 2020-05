Alter – Between Two Worlds: Abenteuer-Puzzle erinnert an Monument Valley

Sind euch die beiden wunderschönen Puzzle-Games der Monument Valley-Reihe noch ein Begriff? Die mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Spiele sorgten für große Begeisterung unter den iOS-Gamern. Wer das Prinzip und die Grafik dieser beiden Titel mochte, sollte sich das neue Alter: Between Two Worlds (App Store-Link) genauer ansehen. Die Neuerscheinung wird von Crescent Moon in den App Store gebracht und kann ab sofort zum Preis von 3,49 Euro vorbestellt werden. Die Veröffentlichung soll voraussichtlich am 27. Mai dieses Jahres erfolgen.

Alter: Between Two Worlds ist ganze 2,4 GB groß und erfordert zur Installation auf dem iPhone oder iPad mindestens iOS 9.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht für das Spiel bisher noch nicht – man muss sich daher vorerst mit englischen Texten arrangieren.

“Spiele als Ana, deren Reise sie zu einem verlorenen Wüstentempel geführt hat, der geheimnisvolle Kräfte birgt. Helfe Ana auf ihrer gewissensprüfenden Reise durch Trauer und Glück. Führe sie durch vielfältige fantastische Gebiete und sammle Atome, um voranzukommen und ihre Suche zu vollenden.”

So lautet die Aussage der Entwickler von Fivestones Games, die für diesen Titel mit den Publishern von Crescent Moon zusammengearbeitet haben. Für Alter: Between Two Worlds wurden zahlreiche handgestaltete Level kreiert, deren grafische Feinheiten sehr stark an die Umgebungen von Monument Valley erinnern. Auch die Steuerung über das Antippen von Kacheln zur Fortbewegung der Protagonistin dürfte allen Monument Valley-Spielern bekannt vorkommen. Die Hauptfigur Ana muss in jedem Level zwischen zwei verschiedenen Welten wechseln, um vorankommen zu können, und hat mit zahlreichen Umgebungselementen zu interagieren.

Wir hatten bereits die Möglichkeit, in Alter: Between Two Worlds hineinzuschauen und sind bisher begeistert von Darstellung, Gameplay und Soundtrack. Wer sich für Games wie Monument Valley und Puzzles im Allgemeinen begeistern kann, sollte hier definitiv eine Vorbestellung wagen. Abschließende Eindrücke liefert euch zudem der YouTube-Trailer, den wir unten eingebunden haben.