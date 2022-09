Always-On-Display im iPhone 14 Pro: Apple Maps und Remote bringen Mehrwert

Kurz vor dem offiziellen Release der neuen iPhone 14 Pro-Generation trudeln bereits die ersten Rezensionen von Pressevertretern ein. Auch wir haben einige der Stimmen und Videos zusammengefasst, den Artikel dazu findet ihr hier. Im Zuge der Reviews wird auch deutlich: Das Always-On-Display der iPhone 14 Pro-Modelle bietet bei einigen Anwendungen einen echten Mehrwert.

Zum einen wäre da Apples hauseigene Fernbedienung für das Apple TV: Schon vor iOS 16 ließ sich ein iPhone über die Remote-App von Apple als Fernbedienung für die Set Top Box verwenden – dies ging auch über das Kontrollzentrum. Wie nun CNBC im Review des iPhone 14 Pro berichtet, funktioniert die Remote auch bei gesperrtem Bildschirm über das Always-On-Display. Sofia Pitt von CNBC berichtet dazu:

„Das einzige Mal, als ich das ständig eingeschaltete Display wirklich gerne verwendet habe, war, als ich ‚House of the Dragon‘ auf HBO Max sah und auf meine Apple TV-Fernbedienung zugreifen musste. Anstatt jedes Mal die Apple Remote zu öffnen, wenn ich eine Pause machen wollte, blieb die Fernbedienung dank des Always-on-Displays auf meinem iPhone-Bildschirm. Es war, als ob die eigentliche Fernbedienung, die ich immer zu verlieren scheine, direkt neben mir lag.“

Mit anderen Worten: Selbst wenn das iPhone gesperrt ist und sich im Standby-Zustand befindet, lässt sich auf die – gedimmte – Apple Remote zugreifen, ganz wie eine normale Fernbedienung, und ohne vorher das iPhone antippen oder entsperren zu müssen. Wie es scheint, sind die virtuellen Buttons der Fernbedienung selbst im abgedunkelten Zustand des Displays gut erkennbar.

Praktische Navigationshinweise von Apple Maps

YouTuber Brian Tong hat in seinem Video-Review zudem auf weitere Möglichkeiten des Always-On-Displays hingewiesen. So gibt es beispielsweise in der Sprachmemo-App von Apple die Option, eine Audioaufnahme mit gedimmten Interface weiter laufen zu lassen.

Besonders spannend ist die Always-On-Option in der Apple Maps-App: Hier wird beim Sperren des Bildschirms die Kartenansicht ausgeblendet und nur die Richtungsanzeige, die voraussichtliche Ankunftszeit und die verbleibende Distanz auf dem abgedunkelten Display angezeigt. Vor allem für Autofahrten bei Dunkelheit könnte diese Option nicht nur stromsparend, sondern auch deutlich angenehmer für die Augen sein.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr Entwicklerteams auf den Sperrbildschirm- und Always-On-Display-Zug aufspringen und entsprechende Tools für ihre Apps bereitstellen werden. Eine kleine erste Zusammenstellung von Apps, die schon jetzt Widgets für den Sperrbildschirm bereitstellen, haben wir hier veröffentlicht.

Fotos: CNBC/Brian Tong.