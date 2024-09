Anker Prime 200W Ladegerät ausprobiert: Sechs Anschlüsse für jede Menge Power

Erst kürzlich hat der uns wohlbekannte Hersteller Anker gleich mehrere neue Produkte im eigenen High-End-Segment „Anker Prime“ vorgestellt. Neben einem klappbaren 100W-Ladegerät mit insgesamt drei Anschlüssen, das wir hier bereits näher vorgestellt haben, gibt es auch ein leistungsfähiges 200W-Ladegerät für den Schreibtisch, das mit ganzen sechs Ports, darunter vier USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, aufwarten kann.

Das Anker Prime 200W Ladegerät (Amazon-Link) sieht sich weniger als transportable Möglichkeit für Reisen und unterwegs, sondern als stationäre Lösung im Haushalt mit vielen stromhungrigen Geräten, als Option für den Schreibtisch, oder als praktischen Helfer im Büro. Im Lieferumfang des Anker Prime 200W Ladegeräts befindet sich neben dem Gerät selbst auch das passende 1,5 Meter lange Stromkabel, das auch abnehmbar, und nicht direkt mit dem Ladegerät verbunden ist. So kann es im Falle eines Defekts auch problemlos ersetzt werden.

Unter der Haube des Anker Prime 200W Ladegeräts steckt jede Menge Power: Mit der Gesamtleistung von 200 Watt können beispielsweise an den zwei USB-C-Anschlüssen jeweils 100 Watt ausgegeben werden. Dies verkürzt die Ladezeit von Geräten mit hohem Strombedarf, beispielsweise eines MacBook Pro. Anker gibt an, dass sich mit dem Ladegerät zeitgleich zwei 14″ MacBook Pro in nur 28 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen. Der Hersteller rät dazu, zum Aufladen ein E-Marker-Chipkabel zu verwenden, um die beste Ladeleistung zu erreichen. Auch Power Delivery wird unterstützt.

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen integriert

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Schutzmechanismen für das Anker Prime 200W Ladegerät, um die angeschlossenen Geräte sicher und schnell aufladen zu können. Eine MultiProtect- und ActiveShield 3.0-Technologie kontrolliert die Temperatur sechs Millionen Mal pro Tag bzw. rund 80 Mal pro Sekunde, um die Ladetemperaturen kontinuierlich zu überwachen. Im Inneren werkelt zudem GaN-Technologie, damit die Aufladung der Geräte möglichst effektiv geschieht. Das sind die Leistungswerte, die bei der Nutzung der verschiedenen Anschlüsse abgegeben werden:

Ein Anschluss: USB-C 100W max., USB-C 22,5W max.

USB-C 100W max., USB-C 22,5W max. Vier Anschlüsse: USB-C 1 100W max, USB-C 2 70W max., USB-A 1 12W max., USB-A 2 12W max. // USB-C 1 65W max., USB-C 2 65W max., USB-C 3 45W max., USB-C 4 25W max. // USB-C 1 65W max., USB-C 2 65W max., USB-C 3 45W max., USB-A 1 22,5W max.

USB-C 1 100W max, USB-C 2 70W max., USB-A 1 12W max., USB-A 2 12W max. // USB-C 1 65W max., USB-C 2 65W max., USB-C 3 45W max., USB-C 4 25W max. // USB-C 1 65W max., USB-C 2 65W max., USB-C 3 45W max., USB-A 1 22,5W max. Sechs Anschlüsse: USB-C 1 65W max., USB-C 2 45W max., USB-C 3 45W max., USB-C 4 20W max., USB-A 1 12W max., USB-A 2 12W max.

Ich konnte mir bereits kurz nach dem Erscheinen einen ersten kleinen Eindruck vom neuen Anker Prime 200W Ladegerät verschaffen und war insbesondere nach dem Auspacken von der sehr guten Materialqualität des Geräts begeistert. Anker verwendet für das Modell ein äußeres Gehäuse aus Kunststoff mit einer Metallbeschichtung. Zudem wirkt die in Hochglanzoptik gehaltene Front sehr edel, ist gleichzeitig aber auch höchst anfällig für Fingerabdrücke beim Anstecken und Herausziehen der Kabel.

Mit einem Gewicht von 563 Gramm liegt die Ladestation allerdings sicher und stabil auf Oberflächen, bei mir war es die Schreibtischplatte. Zudem gibt es auf der Unterseite des Geräts auch praktische Gummifüßchen, so dass zum einen Kratzer auf der Oberfläche verhindert und gleichzeitig ein guter und sicherer Stand ohne Verrutschen gewährleistet wird.

Eine kleine, aber praktische Funktion fehlt mir

Bei meinen ersten Ladetests konnte ich in Ermangelung von gleich zwei 14″ MacBook Pro die gleichzeitige Ausgabe von jeweils 100W an zwei USB-C-Ports nicht prüfen. Allerdings zeigte mein Multimeter mir beim Aufladen von iPad, meinem 13″ MacBook Air und einem iPhone 15 Pro plausible und für die Geräte typische Werte an. Auch bei Nutzung von drei Ports (3x USB-C) mit drei Geräten gleichzeitig wurde die Ladestation nicht übermäßig warm.

Was mir persönlich als Tüpfelchen auf dem i bei dieser Ladestation noch gefehlt hätte, wäre ein kleines digitales Display, das die jeweils gerade ausgegebene Leistung in Watt anzeigt. Die Konkurrenz von Acefast beispielsweise bietet für eine ähnliche Ausstattung zum fast identischen Preis derartige Leistungsdaten. Das neue Anker Prime 200W Ladegerät kann derzeit zum Preis von 79,99 Euro bei Amazon bestellt werden, und das inklusive einer Prime-Versandoption am nächsten Werktag.

42 Bewertungen Anker Prime Ladegerät, 200W 6 Anschlüsse GaN Ladestation, USB-C PD Desktop... Extrem leistungsstarke Ladestation: Lade bis zu sechs Geräte gleichzeitig und spare Zeit und Mühe mit der leistungsstarken 200W-Ladestation von...

Jeder USB-C-Anschluss leistet 100W: Bei gleichzeitiger Verwendung von zwei USB-C-Anschlüssen kann jeder Anschluss bis zu 100W Leistung liefern,...