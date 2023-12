appgefahren Adventskalender: 3. Türchen mit Libratone

Heute gibt es zum ersten Mal in unserem Adventskalender etwas auf die Ohren – und das gleich für die ganze Familie. Zusammen mit Libratone verlosen wir heute nämlich ein XXL-Bundle mit In-Ear-Kopfhörern für die ganze Familie. Oder zumindest für drei Personen, denn es gibt gleich drei Libratone Air+ 3. Und die haben aus technischer Sicht so einiges zu bieten.

Die bereits sehr starke ANC-Leistung der Vorgängermodelle verbessert Libratone bei den Air+ 3 um das Dreifache. Dies wird durch die Abdeckung der Geräuschunterdrückung auf einem breiteren Frequenzspektrum erreicht, wobei speziell die Frequenzen im mittleren Bereich, welche sensibel vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden, stärker unterdrückt werden.

Aber das ist noch nicht alles, auch klanglich haben die Libratone Air+ 3 so einiges zu bieten, wie wir auch in unserem Testbericht haben festhalten können. Klickt euch gerne für weitere Details noch einmal in den ausführlichen Test. Technische Informationen und Details findet ihr auf der Hersteller-Webseite.

Und ein drittes Highlight haben wir auch noch für euch: Das Familien-Bundle besteht aus drei verschiedenen Farben. Immerhin gibt es den Libratone Air+ 3 in Grün, Schwarz und Weiß. So kommt es im Alltag nicht zu Verwechselungen und ihr könnt immer das richtige Ladecase greifen.

Die Lösung des 2. Türchens: Mit Tado können bis zu 28 Prozent Energie gespart werden – das wussten 89,1 Prozent von euch. Über einen Tado-Gutschein im Wert von jeweils 250 Euro dürfen sich Brigitte und Götz freuen.

