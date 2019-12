appgefahren Adventskalender: Das 19. Türchen

Auch heute haben wir in unserem Adventskalender wieder einen großen Namen für euch: Netatmo. Zusammen mit dem französischen Unternehmen verlosen wir zum allerersten Mal etwas – unser Dank gilt an dieser Stelle auch den PR-Kollegen aus München, die sich für uns eingesetzt haben.

Netatmo ist ja vor allem für seine Wetterstation bekannt, hat aber noch weitaus mehr im Portfolio. Wie etwa die Presence, eine der leistungsstärksten Outdoor-Kameras für das Smart Home. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro ausgestattet, ist die Presence sicherlich nicht günstig, dafür bietet sie aber auch zahlreiche nützliche Funktionen.

Die Outdoor-Sicherheitskamera kann dank einer speziellen Erkennungstechnologie zwischen Menschen, Tieren und Autos unterscheiden. Außerhalb des Hauses platziert, analysiert Presence in Echtzeit, ob sich eine Person um das Haus bewegt, ein Auto auf den Hof fährt oder sich ein Tier auf dem Grundstück befindet. Die Kamera versteht, was sie sieht, und benachrichtigt den Nutzer, wenn etwas im überwachten Bereich erkannt wird. Mit der HomeKit-Unterstützung kann der Bewegungsmelder der Presence auch für andere Geräte genutzt werden, um etwa nicht nur das eigene Flutlicht, sondern auch zusätzlichen HomeKit-Lampen einzuschalten.

734 Bewertungen Netatmo Smarte Überwachungskamera Außen, Wlan,... Erhalten Sie im falle eines Einbruchs Sofort meldungen auf Ihr smartphone : Erhalten Sie eine Echtzeit-Benachrichtigung, wenn eine unbekannte Person oder ein unbekanntes Fahrzeug auf Ihrem Grundstück...

Präzise und Anpassbare meldungen : Eine Person, ein Fahrzeug oder ein Tier? Mit der Alert-Zones-Funktion können Sie die zu überwachenden Bereiche sowie die Art des Eindringens auswählen, bei denen...

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wir verlosen eine Netatmo Presence an einen Leser. Falls ihr die smarte Kamera mit Flutlicht gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich das über den folgenden Button verlinkte Formular bis 23:59 Uhr vollständig ausfüllen und die Frage korrekt beantworten.

Wie immer gilt auch in diesem Jahr in unserem Adventskalender: Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt, der Rechtsweg ausgeschlossen und Apple nicht als Sponsor tätig. Der Gewinner sowie die richtige Lösung findet ihr dann im Adventskalender am Folgetag.

Das erwartet euch am Freitag

Gestern haben wir zwei Lautsprecher der Marke Zagg verlost. Über die beiden Braven BRV-XL darf sich Johann A freuen. Und falls ihr schon wissen wollt, was euch morgen im Adventskalender erwartet, findet ihr die Auflösung im folgenden Video.