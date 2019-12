Wer streamt was?: JustWatch jetzt auch für Apple TV, Fire TV & Android TV

Netflix, Amazon, Apple TV+, Sky und Co. warten mit einer sehr großen Auswahl an Serien, Filmen, Dokumentationen und mehr auf. Doch wer streamt was? Mit JustWatch (App Store-Link) könnt ihr nach Serien und Filmen suchen und seht auf den ersten Blick welcher Anbieter die Medien im Sortiment führt.

Bisher war das nur auf iPhone und iPad möglich. Ab sofort ist JustWatch aber auch für das Apple TV optimiert – zudem gibt es die App nun auch für Fire TV und Android TV. Hier könnt ihr ebenfalls eine Suche starten oder durch beliebte Inhalte stöbern. Mit einem Klick werdet ihr dann zum entsprechenden Anbieter weitergeleitet. JustWatch findet sogar Kinofilme.

Gleichzeitig hat das Berliner Unternehmen den Programmführer Gowatchit übernommen, um das Geschäft in den USA auszubauen. Laut TechCurnch wird Gowatchit die Pforten schließen und der Service direkt in JustWatch angeboten.