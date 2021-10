Apple AirTags im 4er-Pack für nur 99,99 Euro bei Amazon kaufen

Die Apple AirTags im 4er-Pack könnten bei Amazon jetzt etwas beständiger sein. Während die Stückzahlen beim Preis von 99,99 Euro immer sehr gering waren, scheint sich die Lage verbessert zu haben. Ihr könnt die AirTags sogar mit Prime-Versand ordern, außerdem listet Amazon die AirTags als lagernd.

Apple verkauft das 4er Set weiterhin für 119 Euro. Ihr spart also rund 20 Euro, wenn ihr bei Amazon zugreift. Ich habe einen AirTag zum Beispiel am Schlüsselbund und zudem einen AirTag am Reisegepäck. Die kleinen Bluetooth-Tacker sind echt praktisch und mit etwas Glück kann man so seinen verloren gegangen Gegenstand schnell wiederfinden.

Habt ihr auch ein paar AirTags im Einsatz? Welche Gegenstände trackt ihr?