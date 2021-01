Apple Arcade: Neue Inhalte für Marble Knights und Little Orpheus

Es gibt mal wieder einige Neuigkeiten rund um das Spiele-Abonnent Apple Arcade, das sich meiner Meinung nach in den letzten Monaten richtig gut gemacht hat und mittlerweile für 4,99 Euro pro Monat einen guten Gegenwert liefert. Es gibt in dieser Woche nicht nur zwei größere Updates, sondern auch zwei neue Spiele.

Los geht es mit dem Multiplayer-Abenteuer Marble Knights (App Store-Link), das man aber auch gut alleine Spiele kann. Ab sofort gibt es zwei neue Minispiele für 1-4 Spieler. „Erlebe mit O.R.B. Jam eine neue Variante des 2-gegen-2-Basketballs. Tritt beim Bowling gegen andere Spieler an und versuche, alle 100 Kegel umzustoßen“, lassen uns die Entwickler wissen.

Ziemlich verrückt geht es im Action-Abenteuer Little Orpheus (App Store-Link) zur Sache, hier wird die ziemlich verrückte Geschichte des sowjetischen Kosmonauten Iwan Iwanowitsch erzählt. Falls ihr die Welt bereits gerettet habt, könnt ihr euch jetzt auf eine neue Episode freuen.

Genossinnen und Genossen, es geht zurück ins Erdinnere! Iwan Iwanowitsch ist zurück in einer neuen spannenden Episode von Little Orpheus! Begleitet ihn, wenn er seiner haarigen Genossin Laika von seiner Reise durch die Wolkenstadt Perun erzählt. Meistert gefährliche Böen, lebenden Smog und einen epischen Bosskampf, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat! Erlebt ein weiteres außergewöhnliches Abenteuer im Mittelpunkt der Erde mit noch mehr nie zuvor gesehenen Einblicken hinter die Kulissen!

Außerdem gibt es in dieser Woche gleich zwei neue Spiele, die beide ab dem 22. Januar zum Download auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV bereitstehen werden. Das erwartet euch:

Spire Blast (App Store-Link) des polnischen Spiele-Entwicklers Orbital Knight. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein buntes Denkspiel freuen, bei dem sie zusammen mit gefräßigen Drachengefährten geheimnisvolle Türme in zahlreichen, atemberaubenden Königreichen zum Einsturz bringen müssen.

Nüsse (App Store-Link) von Noodlecake Studios. Als Neuling in der Feldforschung begeben sich Arcade-Gamer in die Tiefen des rätselhaften Melmoth-Waldes, bei dem sie in einer Reihe von herausfordernden Missionen die ungewöhnlichen Aktivitäten einer Eichhörnchenschar verfolgen. Mit verschiedensten Hilfsmitteln müssen sie die Geheimnisse lüften, um herauszufinden, was sie als Nächstes vorhaben.