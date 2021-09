Apple Arcade: Zwei Spiele am Freitag, NBA 2K22 und Tiny Wings folgen

Spiele-Fans mit einem aktiven Abonnement von Apple Arcade dürfen sich wieder auf neue Futter freuen. Am Freitag erscheinen gleich zwei neue Spiele, zwei weitere sind angekündigt worden. Außerdem gibt es für einige Spiele aus dem Arcade-Portfolio neue Updates. Wir fassen die wichtigsten News der Woche in diesem Artikel für euch zusammen.

Die Spiele erschienen am Freitag auf Apple Arcade

Castlevania: Grimoire of Souls (App Store-Link) des japanischen Entwicklers Konami. Wir können uns auf ein aufregendes Side-Scrolling-Actionspiel freuen, bei dem wir in ein nervenaufreibendes Abenteuer eintauchen und uns in einer Vielzahl von Angriffen gegen Draculas Armee beweisen müssen. Dabei kann man aus einer Vielzahl neuer, ikonischer Charaktere wählen und sich von der Musik, der populären Komponistin Michiru Yamane, verzaubern lassen.

In Temple Run: Puzzle Adventure (App Store-Link) müssen Spielerinnen und Spieler zahlreiche, spannende Rätsel und Geheimnisse des antiken Tempelreichs lösen und aufdecken. Die große Abenteurerin, Archäologin und Temple-Läuferin Scarlett Fox benötigt dabei Hilfe, um die mysteriösen Hindernisse auf dem Weg zu überwinden.

Diese Spiele erscheinen demnächst auf Apple Arcade

Die NBA 2K22 Arcade Edition (App Store-Link) erschient exklusiv auf Apple Arcade und bietet folgende Extras: Man kann mit aktualisierten 2022er NBA-Rostern ins Quick Match einsteigen, Kopf an Kopf gegen einen Freund oder eine Freundin im Online-Multiplayer antreten, 3v3-Streetball im Blacktop-Modus spielen oder sich im Modus „Meine Karriere“ zu seiner ganz persönlichen NBA-Reise aufmachen.

Mit Tiny Wings (App Store-Link) wird ein echter Klassiker auf Apple Arcade erscheinen. Das Spiel des deutschen Entwicklers Andreas Illiger wurde vor rund zehn Jahren zu einem Hit und wurde bereits millionenfach gekauft.

Diese Arcade-Spiele haben Updates erhalten