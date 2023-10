Apple Karten zeigt Ladesäulen-Belegung in Echtzeit an

Apple hat mit iOS 17 für die hauseigene Karten-App weitere Updates angekündigt, unter anderem mit Echtzeitinformationen zur Verfügbarkeit von Ladestationen. In Deutschland sind diese Informationen in der Karten-App von Apple ab sofort abrufbar. Stellt sicher, dass ihr die neueste iOS-Version installiert habt.

In der Karten-App könnt ihr einfach nach „Ladestation“ suchen und könnt in Echtzeit sehen, wie viele freie Ladesäulen es derzeit gibt. In der Liste der gefundenen Ladestationen wird direkt angezeigt, ob freie Säulen verfügbar sind, in der Detailansicht könnt ihr weitere Informationen abrufen, hier wird auch angezeigt, welcher Steckertyp an der Ladesäule verwendet wird.

Die Suche lässt sich eingrenzen, in dem ihr nur die Anbieter anwählt, bei denen ihr laden wollt oder könnt. Das wären zum Beispiel Allego, Aral pulse, DEW21, EnBW, Lidl eCharge und weitere. Die Liste kann je nach Standort variieren, da nicht alle Anbieter deutschlandweit Ladesäulen anbieten.

Google Maps mit mehr Details

Google Maps bietet die Suche nach Ladestationen und die Verfügbarkeit in Echtzeit schon länger an und bietet auch mehr Optionen bei der Suche. Ihr könnt zum Beispiel euren Steckertyp hinterlegen und so nur passende Ladesäulen anzeigen lassen, ebenso könnt ihr nach Schnellladestationen filtern.

Insofern ihr ein E-Auto euer Eigen nennt: Welche App könnt ihr empfehlen?