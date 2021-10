Apple Music lässt sich jetzt auch auf der PlayStation 5 nutzen

Wer eine PlayStation-Konsole von Sony verwendet, nutzt das Gerät häufig nicht nur zum Spielen von Games, sondern auch als Medienzentrale, fürs Videostreaming und zur Wiedergabe von Musik. Besitzer einer PlayStation 4 warten bis heute vergeblich darauf, dass Apple ihnen eine entsprechende Anwendung für Apple Music zur Verfügung stellt. Wer jedoch die neue PlayStation 5 besitzt, kann ab sofort von Apples Musikstreaming-Dienst auf Sonys Konsole profitieren.

Apple und Sony haben diesen Schritt bestätigt – und so gesellt sich zu Spotify auch Apple Music als offizieller Musikdienst auf dem PlayStation-System hinzu. Die Apple Music-App ist komplett in die PS5 integriert und bietet eine Unterstützung zur Musikwiedergabe im Hintergrund, während man Spiele spielt. Auch 4K-Musikvideos und ein uneingeschränkter Zugang zum kompletten Apple Music-Katalog werden geboten. Die Steuerung der Musik kann während eines Spiels über den PS-Button und das Aufrufen der Musik-Einstellungen erfolgen.

Kommt Apple Music auch auf die PS4?

Die Apple Music-App für die PS5 lässt sich im Medien-Bereich der Konsole auf das Gerät herunterladen. Im Anschluss hat man sich in den eigenen Account einzuloggen, um den Streamingdienst verwenden zu können. Zum Start ist Apple Music PS5-exklusiv, ob die App zu einem späteren Zeitpunkt auch für die etwas ältere PS4 verfügbar gemacht wird, ist unklar. Die Apple TV-Anwendung ist zumindest schon für PS4 und PS5 erhältlich.

In der Vergangenheit hat Apple die Unterstützung von Apple Music für Drittanbieter-Plattformen kontinuierlich ausgeweitet – wohl auch, um dem großen Konkurrenten Spotify in nichts nachzustehen. Bisher ist Apple Music auf allen Apple-Geräten, unter Android, auf Amazon Echo-Lautsprechern, bei Sonos, Google Nest-Speakern, ausgewählten Samsung Smart TVs und mehr verfügbar. Da Sony im Statement aussagte, dass die PlayStation „die erste“ Gaming-Konsole mit Apple Music sei, ist davon auszugehen, dass in Zukunft noch weitere Geräte unterstützt werden, beispielsweise die Xbox oder Nintendo Switch.