Apple Support: Time Machine-Backups und geteilte iCloud-Fotobibliothek

Apple hat erneut zwei kleine Videos im eigenen „Apple Support“-YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. In diesen beiden Fällen geht es zum einen um das Anfertigen von Time Machine-Backups unter dem neuen Betriebssystem macOS Ventura, sowie die Nutzung der geteilten iCloud-Fotobibliothek auf dem iPhone.

Time Machine-Backups unter macOS Ventura

In dem ersten Support-Video von Apple lernt man in rund drei Minuten, wie man Time Machine auf dem eigenen Mac in macOS Ventura einrichtet, um automatisch regelmäßige Backups zu erstellen, und auch, wie man jederzeit manuell ein Backup starten kann.

Zusätzlich zum obigen Video stellt Apple auch entsprechende Support-Dokumente zur Verfügung, um sich näher ins Thema einlesen zu können. In diesen erfährt man unter anderem mehr über das Time Machine-Backup-Passwort, die Verschlüsselungsoptionen bei Time Machine, andere Möglichkeiten des Backups und unterstützte Backup-Festplatten für Time Machine. Die Videolinks hat Apple direkt in der Videobeschreibung eingebunden.

Geteilte iCloud-Fotobibliothek auf dem iPhone nutzen

Im zweiten Apple-Support-Video erfährt man, wie man mit der iCloud-Fotomediathek Fotos und Videos mit dem Freundeskreis und der Familie teilen kann – und das auch direkt von der Kamera aus. Das rund 4 1/2-minütige Video konzentriert sich dabei auf die Einrichtung und Nutzung auf dem iPhone.

Auch für die Geteilte iCloud-Fotobibliothek hält Apple weitere Informationen in passenden Support-Dokumenten bereit. Hilfestellungen gibt es hier bei fehlenden Bildern nach dem Beitritt zu einer geteilten iCloud-Fotobibliothek, der Nutzung und dem Verlassen einer Bibliothek. Die Links zu den Dokumenten hat Apple wie auch beim anderen Video in der Videobeschreibung bei YouTube aufgeführt.

Foto: Apple/YouTube.