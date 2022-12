Direkto: Neue Kompass-App mit Widget und Dynamic Island-Anzeige

Wer ein iPhone nutzt, kann auch auf eine werksseitig installierte Kompass-App zurückgreifen. Auch auf der Apple Watch lässt sich diese verwenden. Viele Features bietet der integrierte Kompass unter iOS und watchOS allerdings nicht, sollte aber in den meisten Fällen für eine grobe Orientierung ausreichen.

Wer mehr aus dieser Funktion herausholen möchte, kann seit kurzem zur Drittanbieter-App Direkto (App Store-Link) greifen, die von Alexander Clauss in den deutschen App Store gebracht worden ist. Der Entwickler ist im App Store schon durch seine Anwendungen Legi und Wigemo bekanntgeworden und hat nun mit Direkto ein neues Werk veröffentlicht. Direkto ist auf dem iPhone, iPad und der Apple Watch nutzbar und kostet einmalig 2,49 Euro im App Store. Der Download ist 14 MB groß und benötigt zur Installation iOS/iPadOS/watchOS 11.0 oder neuer. Die App steht komplett in deutscher Sprache bereit.

Laut Aussage des Entwicklers ist Direkto entstanden, als er Erfahrungen mit Apples Dynamic Island-Feature auf den iPhone 14 Pro-Modellen sammeln wollte, um diese mit etwas Sinnvollem zu verknüpfen. „Die App ist am Ende doch etwas umfangreicher geworden als geplant“, so Alexander Clauss in einer E-Mail an uns.

Auch wenn es sich bei Direkto „nur“ um eine Kompass-App handelt, kann diese aber nicht nur nach Norden zeigen, sondern auch die Richtung und Entfernung zu beliebig vielen anderen Orten anzeigen. Der Kompass besitzt zwei Modi, die sich über die Einstellungen ändern lassen: Einen klassischen Modus, der die Himmelsrichtung mitsamt Gradanzeige beinhaltet, sowie einen Routen-Modus, der eine Karte mit dem Kompass verknüpft.

Routen-Modus, GPX-Export, VoiceOver und mehr

Im Routen-Modus lassen sich mit Direkto Routen aufzeichnen und laden, und auf der im Kompass eingebauten Karte als Pfad anzeigen. Damit wird es beispielsweise bei einer Wanderung vereinfacht, der Route zu folgen oder den Rückweg zu finden. Die Mitte der Karte im Kompass entspricht der Position des Users, mit dem Button dort kann man eine Route aufzeichnen/stoppen/speichern/teilen.

Über die Dynamic Island auf den iPhone 14 Pro-Modellen oder ein Sperrbildschirm-Widget (ab iOS 16.1) kann die App den Kompass ebenfalls anzeigen und so die Richtung und Entfernung zu allen gespeicherten Orten anzeigen. So sind die Informationen auch dann verfügbar, selbst wenn man sich nicht in der App selbst befindet. Die App für die Apple-Watch kann ebenfalls die Richtungen zu allen Orten anzeigen, zudem lassen sich dort neue Orte definieren, ohne zum iPhone greifen zu müssen.

Als kleine Extras in Direkto lassen sich Orte und Routen als GPX- und KML-Dateien exportieren, um sie in anderen Anwendungen verwenden zu können. Unterstützt wird auf dem iPhone auch eine VoiceOver-Bedienungshilfe für blinde und sehbeeinträchtigte User. Der Entwickler macht zudem darauf aufmerksam, dass Direkto sehr datenschutzfreundlich ist und keinerlei Daten sammelt, kein Tracking betreibt, keine Werbung beinhaltet und auf Abos verzichtet.