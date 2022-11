Apple TV 4K 2022: Die dritte Generation im Test

Am Freitag ist es soweit: Apple liefert das neue Apple TV 4K aus. Es ist die mittlerweile 3. Generation dieses Modells, wenn man das überhaupt so sagen kann. Denn auf den ersten Blick sieht auch das neue Apple TV so aus, wie es schon vor zehn Jahren aussah. Und auch die Oberfläche ist natürlich keine große Überraschung, denn tvOS 16 sieht auf dem neuen Apple TV 4K genau so aus, wie auf einem drei oder fünf Jahre alten Gerät. Trotzdem gilt es bei der neuen Generation einige Details zu beachten…

Welches der beiden Apple TV 4K Modelle darf es sein?

Zunächst einmal stellt sich im Apple Online Store oder im Ladengeschäft vor Ort die Wahl: Welches der beiden Modelle darf es denn sein? Während ich in den letzten Jahren stets zur günstigeren Variante geraten habe, sieht es 2022 anders aus. Für 169 Euro bekommt man das Apple TV 4K als Basis-Modell mit 64 GB – für nur 20 Euro mehr wird allerdings auch deutlich mehr geboten.

Apple TV 4K im Apple Online Store

Es gibt nicht nur einen Ethernet-Anschluss, sondern auch doppelt so viel Speicherplatz und direkte Unterstützung für Thread-Geräte. Das kann rund um den kommenden Smart Home Standard Matter noch sehr interessant werden. Am Ende sind es aber vor allem die 128 GB Speicherplatz, auf die ihr nicht verzichten solltet. 64 GB zusätzlichen Speicherplatz hat Apple wohl noch nie so günstig abgegeben.

Nachdem Apple in der Vergangenheit mehrfach die Preise erhöht hat, ist das Apple TV 4K übrigens eine erfreuliche Ausnahme. Selbst das aktuelle Top-Modell ist 10 Euro günstiger als das Basis-Modell der vorherigen Generation. Nicht vergessen darf man aber, dass Apple immer noch deutlich mehr verlangt als Amazon oder Roku.

Das sind die Unterschiede zur vorherigen Generation

Auf den ersten Blick sehen sich die zweite und dritte Generation des Apple TV 4K zum Verwechseln ähnlich. Doch auch hier lohnt sich ein Blick ins Detail. Die Siri Remote ist jetzt beispielsweise mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet – und nicht mehr mit einem Lightning-Port. Das Ladekabel hat man aus dem Lieferumfang gestrichen, ein entsprechendes Kabel sollte sich im Jahr 2022 aber wohl in jedem Haushalt auftreiben lassen.

Im Inneren des Apple TV 4K werkelt nun ein A15 Bionic Chip. Das ist ein Sprung um insgesamt drei Generationen und dürfte auch in ein paar Jahren noch mehr als ausreichen. Immerhin habe ich nicht einmal bei meinem Apple TV 4K der ersten Generation aus 2017, der mit einem A10X ausgestattet ist, das Gefühl gehabt, dass es langsam wäre.

Der neue A15 Bionic ist dabei so effizient, dass auf eine aktive Kühlung mittels Lüfter verzichtet werden kann. Ehrlicherweise habe ich bei meinen verschiedenen Apple TV Modellen noch nie ein Rauschen eines Lüfters wahrnehmen können, verbaut war bisher allerdings einer. Interessant ist daher wohl vor allem das 20 Prozent kleinere Gehäuse des Apple TV 4K der dritten Generation.

Apple TV 4K in der Praxis

Keine großen Überraschungen gibt es in der Praxis. Wenn man ein HDMI-Kabel zur Hand hat, ist die Installation innerhalb weniger Minuten erledigt. Apple TV 4K an den Fernseher und Strom anschließen, die Konfiguration mit dem iPhone oder iPad automatisch durchführen und schon kann es losgehen. Falls euer Fernseher Dolby Vision oder HDR10+ unterstützt, ist das umso besser – dann bietet euch das Apple TV 4K die bestmögliche Qualität.

Im App Store findet man alle wichtigen Streaming-Apps und auch zahlreiche Spiele, insbesondere rund um Apple Arcade wird einiges geboten. Oceanhorn 2 ist definitiv ein Erlebnis und auch das noch recht neue NBA 2K13 hat es mir angetan. Insbesondere in Verbindung mit einem Controller kommt hier schon fast Konsolen-Feeling auf. Vielleicht nicht unbedingt mit der absoluten Blockbuster-Gaming-Optik, aber für Gelegenheits-Gamer auf jeden Fall eine sehr gute Alternative zu einer teuren Konsole. Und definitiv richtig flüssig – Apple verspricht eine 50 Prozent schnellere CPU und 30 Prozent mehr GPU-Leistung im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Für wen ist das Apple TV 4K gemacht?

Falls ihr euch erst 2021 oder 2022 ein neues Apple TV 4K gekauft habt, lohnt sich das Upgrade wohl erst einmal nicht. Habt ihr dagegen noch ein Apple TV ohne 4K oder das Modell mit der alten Siri Remote, dann geht es für euch definitiv einen Schritt nach vorne.

Und falls ihr noch gar kein Apple TV habt, dann ist die neue Generation sicherlich eine gute Gelegenheit, um sich für die nächsten Jahre mit einem mehr als ausreichend schnellen und gut ausgestatteten Gerät auszustatten. Denn gerade in einem Apple-Haushalt gibt es wohl keine bessere Lösung, um die Inhalte der ganzen Familie auf den Fernseher zu bringen.